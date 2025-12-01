Στο επενδυτικό συνέδριο που πραγματοποιεί το Χρηματιστήριο Αθηνών στο Λονδίνο, σε συνεργασία με τη Morgan Stanley, συμμετέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα τελευταία έξι χρόνια το πραγματικό καθαρό εισόδημα έχει ενισχυθεί κατά 22%, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για τις επόμενες εκλογές, επαναλαμβάνοντας ότι θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027.

Τόνισε πως η σημερινή ανάπτυξη της χώρας έχει διαφορετική ποιότητα σε σχέση με το παρελθόν, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα ακολουθεί μια πορεία σύγκλισης με την Ευρώπη. Στη δήλωσή του υπογράμμισε ότι η αύξηση του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος αντανακλά και τις μειώσεις φόρων που έχουν εφαρμοστεί. Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο τρίτο έτος της θητείας της, απορρίπτοντας την ιδέα ότι προσεγγίζοντας τις εκλογές θα υπάρξει επιβράδυνση του μεταρρυθμιστικού έργου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα τηρεί τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις της, επιτυγχάνοντας σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ διαθέτει και τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των νοικοκυριών μέσω φοροελαφρύνσεων.

Υπογράμμισε επίσης τη σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, επισημαίνοντας ότι αποτελεί βασική υποχρέωση της χώρας να μη μεταφέρει υπερβολικά βάρη στις επόμενες γενιές. Ανέφερε ότι η θετική επίδοση στο χρέος δεν συνδέεται με πολιτικές λιτότητας, αλλά με την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τα αυξημένα κεφάλαια που εισρέουν στην οικονομία.

Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι όταν ανέλαβε, οι επενδύσεις αντιστοιχούσαν στο 11% του ΑΕΠ, έναντι 21% στην ΕΕ, ενώ σήμερα το ποσοστό έχει φτάσει στο 17%. Σημείωσε πως ο στόχος για τα επόμενα χρόνια είναι η άνοδος στο 20% και πάνω, εντάσσοντας αυτόν τον ορίζοντα στο συνολικό σχεδιασμό για το 2030 και—όπως είπε—ίσως και για το 2040. Τόνισε ακόμη ότι η Ελλάδα έχει πλέον ανακτήσει την αξιοπιστία της στην Ευρώπη, κάτι που αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι έχει υποψήφιο για την προεδρία του Eurogroup.

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πολιτική σταθερότητα θα διατηρηθεί και μετά τις εκλογές του 2027, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι—όπως είπε—η μόνη πολιτική δύναμη με μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης. Θύμισε, επίσης, ότι πριν τις εκλογές του 2023 είχε προβλέψει την αυτοδυναμία, παρότι πολλοί αμφέβαλλαν, και τελικά το αποτέλεσμα ξεπέρασε ακόμη και τις δημοσκοπικές εκτιμήσεις της εποχής.