Τη σημασία της πρωτοβουλίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο, χαρακτηρίζοντάς την «τομή που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση».

Όπως είπε, η ρύθμιση παρέχει «ασφάλεια στους εργαζόμενους και προοπτική στους εργοδότες», ενώ αποτελεί προϊόν συνεργασίας «μιας κεντροδεξιάς κυβέρνησης με το σύνολο των κοινωνικών εταίρων».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τρεις λέξεις-κλειδιά που συνοδεύουν την πρωτοβουλία είναι «υπευθυνότητα, εμπιστοσύνη, παραγωγικότητα».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον προϋπολογισμό, τον οποίο περιέγραψε ως «αναπτυξιακό» και «πυξίδα που κατευθύνει τις προτεραιότητες της οικονομίας».

«Ο πληθωρισμός δείχνει να τιθασεύεται»

Τόνισε πως για έκτη συνεχή χρονιά η Ελλάδα καταγράφει ανάπτυξη διπλάσια της ευρωζώνης, την ώρα που ο πληθωρισμός «δείχνει να τιθασεύεται».

Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι από τον Ιανουάριο του 2026 οι πολίτες θα δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους. Αναφέρθηκε επίσης στις ενισχύσεις των συνταξιούχων, υπενθυμίζοντας το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ που θα δίνεται κάθε Νοέμβριο, καθώς και τις καθολικές αυξήσεις από τον Ιανουάριο. Όπως σημείωσε, οι φοροελαφρύνσεις και η σταδιακή κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς» θα ενισχύσουν περαιτέρω το εισόδημα των συνταξιούχων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο θέμα της στέγης. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι αύριο θα πιστωθεί στους λογαριασμούς πάνω από ενός εκατομμυρίου ενοικιαστών η επιστροφή ενοικίου, μέτρο που – όπως υποστήριξε – ισοδυναμεί με μείωση 8% στα ενοίκια.

«Μειώνουμε τον φόρο στις μικρές ιδιοκτησίες ενώ μειώνουμε στο 50% και καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ σε χωριά κάτω από 1.500 κατοίκους και μειώνουμε τον ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης

«Δεν πατάμε φρένο»

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «η κυβέρνηση δεν πατά φρένο, αλλά επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις», αναφερόμενος ειδικά στο σχέδιο για το κράτος και τη δημόσια διοίκηση. Είπε ότι όταν ξεκίνησε η αξιολόγηση στο Δημόσιο, οι πολεοδομίες είχαν «μόλις 3%» επίδοση, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά τώρα σε μια «τολμηρή απόφαση», όπως είπε, δηλαδή τη μεταφορά της αρμοδιότητας έκδοσης οικοδομικών αδειών και των ζητημάτων κατασκευών στο Κτηματολόγιο.

Στόχος, όπως είπε, είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, λειτουργικού συστήματος «one stop shop για κάθε ακίνητο», που θα είναι πλήρως επιχειρησιακό το 2026 και θα διευκολύνει ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και επενδυτές.

