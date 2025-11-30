Στη μείωση της ανεργίας και τους αγρότες αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του.

«Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει πετύχει τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην Ευρώπη, με 500.000 νέες θέσεις εργασίας» είπε ο πρωθυπουργός με αφορμή και τη συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

«Η μεγαλύτερη ευελιξία στην επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ώστε να καλύπτουν περισσότερους κλάδους και εργαζόμενους θέτει ενιαίους κανόνες στην αγορά εργασίας, προσφέρει περισσότερη ασφάλεια και υψηλότερα εισοδήματα στον εργαζόμενο αλλά και σταθερότητα στον εργοδότη» ανέφερε.

Αναφερόμενος στους αγρότες επισήμανε ότι «ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του αγροτικού κόσμου»

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον έναν χρόνο λειτουργίας του μετρό στη Θεσσαλονίκη. «Ένα έργο που -όπως αναμενόταν- θα άλλαζε την καθημερινότητα των μετακινήσεων για κάτοικους και επισκέπτες στο δεύτερο μεγαλύτερο μητροπολιτικό κέντρο της χώρας μας. Και όντως την άλλαξε. Σαν να υπήρχε από πάντα, ενσωματώθηκε απίστευτα γρήγορα στην καθημερινότητα» είπε.

Ολόκληρη η ανάρτηση