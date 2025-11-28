Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την κοινή παρουσία τους στο Europa Experience, υποδέχτηκε την Ρομπέρτα Μέτσολα στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους μίλησαν για τις μεγάλες προκλήσεις – οικονομικές, κοινωνικές και αμυντικές – που αντιμετωπίζει σήμερα οι Ένωση.

Στις δηλώσεις του ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Συζητήσαμε με την κ. Μέτσολα ενόψει της ανάληψης της προεδρίας του Κοινοβουλίου από τη χώρα μας το β’ εξάμηνο του 2027. Οι σύγχρονες προκλήσεις απαιτούν άμεσες και δυναμικές απαντήσεις. Η ρευστή κατάσταση απαιτεί από την Ευρώπη να ενηλικιωθεί, να κάνει κρίσιμες επιλογές για την ευημερία και την ασφάλεια των πολιτών της. Συζητήσαμε τις διπλωματικές εξελίξεις για την Ουκρανία, είπαμε για τη στήριξη στους Ουκρανούς. Ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη. Η Ευρώπη οφείλει να είναι παρούσα με πράξεις, διαφορετικά όχι μόνο δεν θα γράψει τη δική της ιστορία, αλλά η ιστορία θα την προσπεράσει».

«Μιλήσαμε για ζητήματα ανταγωνιστικότητας, την πρώτη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ήπειρός μας, για την απαίτηση για ενιαία ολοκληρωμένη αγορά που θα προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλες τις επιχειρήσεις της. Μιλήσαμε για την ενεργειακή ένωση ώστε να αποκτήσουμε συγκλίνουσες χαμηλές τιμές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Στο θέμα της Άμυνας, η Ευρώπη πρέπει να στείλει το μήνυμα πως παίρνει στα σοβαρά την ασφάλειά της.

Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που παράγει σήμερα πρωτογενή πλεονάσματα και το πετυχαίνουμε αυτό δαπανώντας πολύ πάνω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο για την Άμυνά μας. Τέλος, μιλήσαμε για το μεταναστευτικό, πρέπει να επιμερίζονται ίσα οι ευθύνες με βάση την αρχή της αλληλεγγύης. Η προστασία των εξωτερικών συνόρων, η καταπολέμηση διακινητών αποτελούν τα θεμέλια για μια αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε σε δίκτυα παρανόμων να εισέρχονται στο ευρωπαϊκό έδαφος» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Δείτε όλες τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ρομπέρτα Μέτσολα

