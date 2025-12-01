Αν ζείτε με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) μπορεί να αισθάνεστε ότι τα συμπτώματά σας περιορίζουν την καθημερινή σας ζωή. Ίσως υπάρχουν στιγμές που απλές οικιακές εργασίες, το ανέβασμα μιας σκάλας ή ακόμη και το γρήγορο περπάτημα, μπορούν να γίνουν μια πρόκληση. Ίσως μάλιστα έχει χρειαστεί να ακυρώσετε βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα σχέδιά σας. Όμως, αυτό μπορεί να αλλάξει. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ (19 Νοεμβρίου 2025) η καινοτόμος βιοφαρμακευτική εταιρεία Sanofi Ελλάδας μεταφέρει στους ασθενείς το μήνυμα ότι υπάρχουν τρόποι να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη νόσο τους μέσα από την ενημέρωση και τη συνεργασία με τον γιατρό τους.

Κατανοώντας τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια είναι μία προοδευτική, χρόνια αναπνευστική νόσος που προκαλεί περιορισμό της ροής του αέρα στους πνεύμονες. Εκδηλώνεται συνήθως μετά την μέση ηλικία με βασικά συμπτώματα τη δύσπνοια, τον χρόνιο παραγωγικό βήχα και την κόπωση. Επηρεάζει περισσότερους από 1 στους 20 ανθρώπους στην Ελλάδα, καθώς ο αριθμός των ασθενών στη χώρα μας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 600.000, και περίπου 300 έως 400 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Το κάπνισμα είναι ευρέως γνωστό ως κύρια αιτία εμφάνισης της νόσου, ωστόσο, υπάρχουν και πολλοί επιπλέον παράγοντες κινδύνου, όπως η έκθεση σε ατμοσφαιρικούς ρύπους ή επαγγελματικούς ερεθιστικούς παράγοντες, το άσθμα στην παιδική ηλικία, γενετικοί παράγοντες και άλλα. Πολλοί δεν το γνωρίζουν, αλλά η ΧΑΠ αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως, με περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια θανάτους να καταγράφονται κάθε χρόνο.

Η νόσος χαρακτηρίζεται συχνά από περιόδους οξείας επιδείνωσης των συμπτωμάτων – τις εξάρσεις – οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν περαιτέρω φλεγμονή και βλάβη στους πνεύμονες. Κάθε έξαρση επιτάσσει άμεση αντιμετώπιση, καθώς σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας και επιτάχυνση της απώλειας πνευμονικής λειτουργίας, η οποία με τη σειρά της, μπορεί να οδηγήσει σε νέες εξάρσεις. Εάν επομένως η νόσος δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά, με την πάροδο του χρόνου μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένη βλάβη στους πνεύμονες, επιβαρύνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Ευτυχώς, υπάρχουν τρόποι η ΧΑΠ να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά, μέσω διαρκούς επικοινωνίας του ασθενή με τον γιατρό του για την κατάλληλη θεραπεία, συνεχούς παρακολούθησης των συμπτωμάτων και ενός συνδυασμού παρεμβάσεων που στοχεύουν στη μείωση των συμπτωμάτων, την πρόληψη των εξάρσεων και την επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου.

«Ζω με ΧΑΠ»: εκστρατεία ενημέρωσης για την Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για αύξηση της ενημέρωσης των ασθενών σχετικά με τις επιπτώσεις της νόσου, η καινοτόμος βιοφαρμακευτική εταιρεία Sanofi Ελλάδας υλοποιεί την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού «Ζω με ΧΑΠ», με σκοπό να αναδείξει την ανάγκη βελτιστοποίησης της διαχείρισης της νόσου υπό την καθοδήγηση του θεράποντα ιατρού και να τους υποστηρίξει στη διαδρομή προς την επίτευξή της. Ειδικότερα, εστιάζοντας στην περαιτέρω βλάβη που προκαλεί στους πνεύμονες κάθε νέα έξαρση, η καμπάνια – που έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με την εταιρεία Regeneron – υπογραμμίζει τη σημασία της σωστής και έγκαιρης αντιμετώπισης των εξάρσεων, αναδεικνύοντας τη συνεπή παρακολούθηση των συμπτωμάτων ως θεμελιώδους σημασίας για τον έλεγχο της νόσου. Στο πλαίσιο αυτό οι ασθενείς καλούνται να επισκεφτούν τον ιστότοπο της καμπάνιας «Ζω με ΧΑΠ» όπου μπορούν να βρουν αναλυτική ενημέρωση για τη ΧΑΠ και να επικοινωνούν με τον γιατρό τους για την αποτελεσματική διαχείριση της νόσου.

