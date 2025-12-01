Βασικό πυλώνα για την προαγωγή και την ανάπτυξη μια υγιούς κοινωνίας, αποτελεί η φαρμακευτική έρευνα και παραγωγή, καθιστώντας τον εν λόγω βιομηχανικό τομέα, σε ένα κλάδο με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Όμως δεν είναι μόνο το παραγόμενο αγαθό, δηλαδή τα θεραπευτικά σκευάσματα που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη μιας κοινωνίας, αλλά και η ίδια η επιχειρηματική δραστηριότητα των εταιρειών η οποία θα πρέπει να είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις περιβαλλοντικές επιταγές που δεν υπονομεύουν το μέλλον του πλανήτη.

Η φαρμακοβιομηχανία Boehringer Ingelheim κάνει πράξει την περιβαλλοντική αυτή διάσταση εντάσσοντας την «φιλοσοφία» της Πράσινης Χημείας στον πυρήνα της στρατηγικής βιωσιμότητας, θέτοντας στόχο το 100% των ερευνητικών έργων να εφαρμόζουν αρχές οικολογικού σχεδιασμού και Πράσινης Χημείας έως το 2030.

Αυτή η ενσωμάτωση στοχεύει σε συγκεκριμένες δράσεις όπως στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των φαρμάκων, τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, των εκπομπών άνθρακα και των επικίνδυνων αποβλήτων σε όλο τον κύκλο ζωής του φαρμάκου όπως και στην δημιουργία βιοδιασπώμενων φαρμάκων τα οποία δεν επιβαρύνουν τον υδάτινο ορίζοντα.

Όπως μάλιστα επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Boehringer Ingelheim Ελλάς Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο όμιλος έχει αναλάβει σε παγκόσμιο επίπεδο την πρωτοβουλία «SD4G» δηλαδή “Sustainable Development for Generations” (βιώσιμη ανάπτυξη για γενιές). Η δράση αυτή έλαβε χώρα αμέσως μετά τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή το 2021 (COP26) όταν η Boehringer Ingelheim ανακοίνωσε την επικαιροποίηση της στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης της.

Το πλαίσιο «Αειφόρος Ανάπτυξη – Για Γενεές» έχει τρεις πυλώνες:

“More Health”(καλή υγεία για τους ανθρώπους και τα ζώα),

“More Green” (φροντίδα για το περιβάλλον)

“More Potential” (συν δημιουργία υγιών ενσωματωμένων και βιώσιμων κοινοτήτων).

Μέσω των τριών αυτών πυλώνων, η Boehringer Ingelheim εφαρμόζει 20 πρωτοβουλίες σε ολόκληρο τον κόσμο που καθοδηγούν τη συνεισφορά και την επίδραση της εταιρείας στην αειφόρο ανάπτυξη. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι σε συμφωνία με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους αυτούς, η εταιρεία έχει ανανεώσει τη δέσμευση της για συμμετοχή σε μεγάλο εύρος συνεργασιών που απαιτείται για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων προκλήσεων παγκοσμίως.

Ειδικότερα ο πυλώνας «More Health», ήτοι περισσότερη υγεία για ανθρώπους και ζώα γιατί μια κοινωνία, είναι ένα σύνολο με υγιείς ανθρώπους (σωματικά και ψυχολογικά) προσφέρει περισσότερα και σε οικονομικούς όρους. Ο πυλώνας αυτός εστιάζει στη βελτίωση της υγείας ανθρώπων και ζώων παγκοσμίως, ειδικά σε ευάλωτες κοινότητες, μέσω επενδύσεων στην καινοτομία, της διεύρυνσης της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και της αντιμετώπισης σημαντικών προκλήσεων υγείας.

Επίσης η εστίαση της Boehringer Ingelheim στην ισότητα στην υγεία οδήγησε σε σημαντική αναβάθμιση στον δείκτη Access to Medicine, αντανακλώντας τη δέσμευσή της να προσφέρει καινοτόμες θεραπείες σε υποεξυπηρετούμενους πληθυσμούς και να ενισχύει τα συστήματα υγείας παγκοσμίως.

Όσον αφορά στον πυλώνα «More Potential», δηλαδή περισσότερες δυνατότητες για όλους, καλύτερη υγεία για περισσότερους, ο κ. Αναγνωστάκης σημειώνει ότι εδώ η εταιρεία επικεντρώνεται στην καλύτερη υγεία σε επίπεδο κοινοτήτων ανθρώπων αλλά και στους ανθρώπους της, τους συνεργάτες και συνεργάτιδες της. Μέσω της ενδυνάμωσης των εργαζομένων αλλά και με μοντέλα κοινωνικής επιχειρηματικότητας η Boehringer εργάζεται ώστε να πετύχει θετική επίδραση σε 50 εκατομμύρια ανθρώπους σε ευάλωτες κοινότητες.

Ακόμη η εταιρεία έχει επικαιροποιήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών, θέτοντας υψηλές απαιτήσεις για ηθική, βιωσιμότητα και κοινωνική ευθύνη.

Όσον αφορά στον πυλώνα «More Green», αυτός στοχεύει στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και φυσικών πόρων, την προώθηση της Πράσινης Χημείας και την καινοτομία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Η εταιρεία, στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος Sustainable Development For Generations (SD4G), προχωρά με σταθερά βήματα στην εφαρμογή λύσεων και τεχνολογιών που στηρίζουν τη μετάβαση σε μια βιώσιμη, πιο πράσινη επιχειρησιακή λειτουργία.

Έτσι, από το 2020, περισσότερα από 60 έργα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας έχουν τεθεί σε εφαρμογή σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος είναι το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα δλδ οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες της εταιρείας θα είναι μηδενικές μέχρι το 2030 και μείωση κατά το ήμισυ του αποτυπώματος των φυσικών πόρων σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Συγκεκριμένα η Boehringer Ingelheim έχει δεσμευτεί να μειώσει τις απόλυτες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου scope 1 και 2 κατά 58,9% και τις απόλυτες εκπομπές scope 3 κατά 27,5% (με έτος βάσης το 2019). Μάλιστα η εταιρεία έχει θεσπίσει εσωτερική τιμολόγηση άνθρακα, ύψους 100 ευρώ ανά τόνο CO₂, για όλες τις νέες επενδύσεις — απόδειξη της δέσμευσής της για την οικοδόμηση ενός πιο πράσινου επιχειρηματικού μοντέλου.

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι η Boehringer Ingelheim Ελλάδος, ως Χρυσός Χορηγός, συμμετείχε ενεργά στο 1ο Ελληνογερμανικό Sustainability Forum, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2025 στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Γερμανικής Πρεσβείας και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Η εκδήλωση, ήταν αφιερωμένη στη νέα εποχή πράσινης πολιτικής και βιώσιμης ανάπτυξης και συγκέντρωσε υψηλόβαθμα στελέχη, θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους της αγοράς, με επίκεντρο τον διάλογο γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πράσινης μετάβασης για την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, που είναι και αντιπρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, συμμετείχε στο πάνελ Energy: “Net Zero, Net Business or Net Target”.

Κατά την ομιλία του, ο κος Αναγνωστακης παρουσίασε το στρατηγικό πρόγραμμα βιωσιμότητας της εταιρείας “Sustainable Growth 4 Generations”(SG4G). Τόνισε πως η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ισχυρή δέσμευση στην τεχνολογική πρόοδο και την καινοτομία. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Η καινοτομία και η αειφορία μπορούν να συνυπάρχουν. Στη Boehringer Ingelheim πιστεύουμε ότι η πρόοδος δεν έρχεται σε αντίθεση με την προστασία του περιβάλλοντος – αντιθέτως, η καινοτομία αποτελεί τον βασικό μοχλό για να επιτύχουμε πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη που θα ωφελήσει τις επόμενες γενιές».

Ο κ. Αναγνωστάκης, ανέδειξε τον καίριο ρόλο της ελληνογερμανικής συνεργασίας στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, μέσα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τις κοινές επενδύσεις και τη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Όπως σημείωσε, η παρουσία της Boehringer Ingelheim Ελλάδος στο Sustainability Forum επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση της εταιρείας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, συμβάλλοντας ενεργά σε έναν δημόσιο διάλογο που θωρακίζει το μέλλον των επόμενων γενεών.