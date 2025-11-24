Τους πέντε βασικούς λόγους πίσω από τη βουτιά που έχει καταγράψει το κρυπτονόμισμα Bitcoin, το οποίο έχει υποχωρήσει στα επίπεδα των 80.000 δολαρίων, χάνοντας περίπου 35% από το υψηλό των αρχών Οκτωβρίου.

Κατά την Deutsche Bank, η μεγάλη πτώση οφείλεται στο ευρύτερο κλίμα αποφυγής ρίσκου, στη σκληρή στάση της Fed για τα επιτόκια, στις καθυστερήσεις στη ρυθμιστική πλαισίωση, στις εκροές από θεσμικούς επενδυτές και στη ρευστοποίηση κερδών από μακροχρόνιους κατόχους.

Η πτώση έδειξε ότι το Bitcoin εξακολουθεί να κινείται σε στενή συσχέτιση με τις μετοχές υψηλής τεχνολογίας και δεν λειτουργεί ακόμα ως ασφαλές καταφύγιο. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί κατά ~24% από τον Οκτώβριο.

«Σκληρή» η Fed

Η αβεβαιότητα για τις αποφάσεις της Fed επιβάρυνε επίσης το Bitcoin. Παρά τη μείωση επιτοκίων 25 μονάδων βάσης τον Οκτώβριο, δηλώσεις της διοίκησης της Fed για πιθανή μη περαιτέρω μείωση τον Δεκέμβριο οδήγησαν σε περαιτέρω πτώση του νομίσματος.

Η συσχέτιση των αποδόσεων του Bitcoin με τα επιτόκια της Fed φέτος φτάνει το -13%, καταδεικνύοντας την ευαισθησία του στις νομισματικές αποφάσεις.

Ρυθμιστική αβεβαιότητα

Παρά την έγκριση του CLARITY Act και του GENIUS Act για τα stablecoins, η πρόοδος στη ρυθμιστική πλαισίωση έχει σταματήσει. Η καθυστέρηση στην έγκριση από τη Γερουσία έως το 2026 περιορίζει την εμπιστοσύνη των θεσμικών επενδυτών και την ενσωμάτωση του Bitcoin στα χαρτοφυλάκια τους.

Η αυξημένη μεταβλητότητα έχει επιστρέψει στο 39% από το 20% τον Αύγουστο, ενώ η λιανική χρήση έχει υποχωρήσει στο 15% στις ΗΠΑ.

Εκροές θεσμικών και περιορισμένη ρευστότητα

Η υποχώρηση της ρευστότητας στα βιβλία εντολών έχει περιορίσει την ανάκαμψη. Μεγάλες θεσμικές εκροές και μειωμένη παρουσία market makers ενίσχυσαν την πτώση, κατά την Deutsche Bank. Από το υψηλό του Οκτωβρίου, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί κατά περίπου 24% (>1 τρισ. δολάρια).

Κατοχύρωση κερδών

Η πρόσφατη διόρθωση χαρακτηρίζεται από ρευστοποίηση κερδών από μακροχρόνιους επενδυτές, με πωλήσεις πάνω από 800.000 BTC τον τελευταίο μήνα, επίπεδα υψηλότερα από τον Ιανουάριο του 2024.

Παράλληλα, η αυξημένη μεταβλητότητα και η πτώση της αγοράς έχουν οδηγήσει σε αυξημένη προσοχή και μειωμένη έκθεση, ενισχύοντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική τάση.

Δεν είναι μια ακόμη διόρθωση

Συνολικά, κατά την Deutsche Bank, η σταθεροποίηση του Bitcoin παραμένει αβέβαιη. Φέτος, η πτώση επηρεάζει θεσμικά και μακροοικονομικά, σε αντίθεση με προηγούμενες κυρίως λιανικές διορθώσεις.

Η μεγαλύτερη ρυθμιστική σαφήνεια, η υιοθέτηση stablecoins από μεγάλους θεσμικούς και το ενδιαφέρον κεντρικών τραπεζών μπορεί να στηρίξουν τη ρευστότητα και την εμπιστοσύνη, αλλά η ενσωμάτωση του Bitcoin σε χαρτοφυλάκια θα είναι σταδιακή και επισφαλής, απαιτώντας προσεκτική διαχείριση κινδύνου.

Πηγή: ot.gr