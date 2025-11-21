Περισσότερο από 1% υποχωρεί ο χρυσός την Παρασκευή, οδεύοντας προς εβδομαδιαία πτώση, μετά την ισχυρή έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ που περιόρισε τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, επηρεάζοντας αρνητικά το πολύτιμο μέταλλο.

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 1% στα 4.036,21 δολάρια ανά ουγγιά. Η τιμή του χρυσού έχει μειωθεί κατά 1% αυτή την εβδομάδα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου υποχώρησαν κατά 0,7% στα 4.033,30 δολάρια ανά ουγγιά.

«Η προοπτική περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων έχει περιοριστεί κάπως από τα αξιοπρεπή στοιχεία για την αγορά εργασίας που δημοσιεύθηκαν χθες. Νομίζω ότι αυτός είναι πραγματικά ο κύριος παράγοντας» που επηρεάζει αρνητικά τον χρυσό, εξηγεί στο Reuters, ο Nitesh Shah, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην WisdomTree.

Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας

Η καθυστερημένη έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ της Πέμπτης προσέφερε μια ανάμεικτη εικόνα για την αγορά εργασίας, με τις μη γεωργικές μισθοδοσίες να αυξάνονται κατά 119.000 θέσεις εργασίας, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις για 50.000, αλλά το ποσοστό ανεργίας να φτάνει σε υψηλό τετραετίας.

Η επόμενη έκθεση για την απασχόληση αναμένεται μόνο μετά τη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο, για την οποία οι επενδυτές βλέπουν πλέον πιθανότητα 33% για μείωση των επιτοκίων, από 44% την περασμένη εβδομάδα.

Ο χρυσός, ένα μη αποδοτικό περιουσιακό στοιχείο, τείνει να αποδίδει καλά σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων.

Η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, η οποία αντιτάχθηκε στην πιο πρόσφατη μείωση των επιτοκίων από την Fed, προειδοποίησε την Πέμπτη κατά της περαιτέρω μείωσης του κόστους δανεισμού λόγω του πληθωρισμού.

Εν τω μεταξύ, η ζήτηση για φυσικό χρυσό στις μεγάλες ασιατικές αγορές παρέμεινε αδύναμη αυτή την εβδομάδα, καθώς η αστάθεια των τιμών αποθάρρυνε τους πιθανούς αγοραστές από το να πραγματοποιήσουν αγορές.

Οι προοπτικές και ο χρυσός

Ωστόσο, τα θεμελιώδη μεγέθη για τον χρυσό παρέμειναν άθικτα και «παράγοντες όπως η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, η ακριβή αποτίμηση της χρηματιστηριακής αγοράς, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η διαφοροποίηση μακριά από τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία είναι πιθανό να διατηρήσουν την ισχυρή επενδυτική ζήτηση και τις αγορές από τις κεντρικές τράπεζες», ανέφερε η ANZ σε σημείωμά της.

«Νομίζω ότι βρισκόμαστε στο κατώτατο σημείο για τις τιμές του χρυσού αυτή τη στιγμή. Οι τιμές μπορεί προσωρινά να υποχωρήσουν λίγο, αλλά γενικά η πορεία θα είναι υψηλότερη τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο Shah της WisdomTree.

Αλλού, η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε κατά 3,3% στα 48,94 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα έχασε 1,3% στα 1.491,36 δολάρια και το παλλάδιο υποχώρησε κατά 2% στα 1.350,50 δολάρια.

Πηγή: ot.gr