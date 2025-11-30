Οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται, αλλά ο Λευκός Οίκος αποτελεί ένα διαρκές σύμβολο της αμερικανικής ιστορίας και παράδοσης – ή μήπως όχι;

H Ανατολική Πτέρυγα – ένα τμήμα του συγκροτήματος του Λευκού Οίκου που υπήρχε για περισσότερο από έναν αιώνα – κατεδαφίστηκε για να δημιουργηθεί ο χώρος της νέας αίθουσας χορού που σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα έχει γίνει «εμμονή» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πηγές αναφέρουν στον αμερικανικό Τύπο ότι οι αλλαγές έχουν σχεδιαστεί για να ανακατασκευάσουν τον Λευκό Οίκο ώστε να μοιάζει με το Mar-a-Lago, το ιδιωτικό κλαμπ του Τραμπ στη Φλόριντα.

Αίθουσα χορού

Η κατασκευή της αίθουσας χορού αντιπροσωπεύει μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές στον Λευκό Οίκο στην 233χρονη ιστορία του και δεν έχει ακόμη υποβληθεί σε καμία επίσημη δημόσια αξιολόγηση, αφού η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα βασικές λεπτομέρειες σχετικά με το κτίριο που θα ανεγερθεί στη θέση της Ανατολικής Πτέρυγας, η οποία έχει ήδη κατεδαφιστεί, όπως το προβλεπόμενο ύψος του.

Ωστόσο, τα μεγαλεπήβολα σχέδια του αμερικανού προέδρου φαίνεται πως τον έχουν φέρει ήδη σε διαφωνία με τον αρχιτέκτονα του έργου Τζέιμς ΜακΚρέρι, σύμφωνα με την Washington Post, καθώς ο ΜακΚρέρι ανησυχεί ότι η σχεδιαζόμενη προσθήκη των περισσότερων από 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα μπορούσε να επισκιάσει την Κυρίως Κατοικία των περίπου 5.000 τ.μ., κάτι που θα παραβίαζε έναν γενικό αρχιτεκτονικό κανόνα: να μην χτίζεται μια προσθήκη που επισκιάζει το κεντρικό κτίριο – «πρόκειται για μια σύγκρουση μεταξύ των αρχιτεκτονικών κανόνων και της μεγαλοπρεπούς αισθητικής του Τραμπ» γράφει η αμερικανική εφημερίδα.

Σε κάθε περίπτωση, είναι γεγονός πως κατά τη δεύτερη θητεία του, και σε λιγότερο από ένα χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Τραμπ έχει αναδιαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό το Λευκό Οίκο κατ’ εικόνα του, ενσωματώνοντας την αγάπη του για το μαξιμαλισμό και τα χρυσά έπιπλα – επρόκειτο άλλωστε «κύρια προτεραιότητά» του, σύμφωνα με τα λόγια της υπεύθυνης Τύπου του, Κάρολαϊν Λίβιτ.

Οβάλ Γραφείο

Η προτίμηση του Τραμπ για τη χρυσή διακόσμηση γίνεται εμφανέστατη στο Οβάλ Γραφείο. Πορτρέτα σε χρυσές κορνίζες είναι πλέον τοποθετημένα στους τοίχους, μαζί με καθρέφτες με επιχρυσωμένη διακόσμηση. Ακόμη και η προεδρική σφραγίδα στην οροφή του γραφείου, η οποία ήταν σε λευκούς τόνους για να μην ξεχωρίζει ιδιαίτερα από το ταβάνι, είναι πια καλυμμένη με φύλλα χρυσού.

Το Οβάλ Γραφείο είναι ο επίσημος χώρος εργασίας του προέδρου και κατά τη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ το έχει χρησιμοποιήσει συχνά για τις συναντήσεις του με ξένους ηγέτες. Το φόντο αυτών των συναντήσεων είναι συνήθως το τζάκι, το οποίο ο Τραμπ έχει διακοσμήσει με ιστορικά αντικείμενα από τη συλλογή του Λευκού Οίκου – όλα σε χρυσό.

Οι πρόεδροι συχνά αλλάζουν τη διακόσμηση στο Οβάλ Γραφείο, αλλά όλοι οι προκάτοχοι του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου κατά την πρώτη του θητεία, συνήθως επέλεγαν μια πιο διακριτική προσέγγιση.

Αίθουσα Υπουργικού Συμβουλίου

Η χρυσή θεματική επεκτείνεται και στην Αίθουσα Υπουργικού Συμβουλίου, όπου συχνά ο πρόεδρος πραγματοποιεί συναντήσεις με το προσωπικό του και περιστασιακά με διεθνείς ηγέτες. Οι τοίχοι που τα προηγούμενα χρόνια διατηρούσαν έναν χαρακτηριστικό μινιμαλιστικό σχεδιασμό, πλέον κοσμούνται από χρυσά ένθετα και διακοσμητικά «24 καρατίων» σύμφωνα με το Business Insider, με ασορτί κουρτίνες, ενώ και το τζάκι είναι επίσης διακοσμημένο με χρυσά αντικείμενα.

Ο Τραμπ έχει επιπλέον προσθέσει περισσότερες σημαίες, συμπεριλαμβανομένων σημαιών για συγκεκριμένους τομείς του στρατού, ενώ περίτεχνοι πολυέλαιοι φωτίζουν πλέον την αίθουσα.

Δυτική Κιονοστοιχία

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Τραμπ αποκάλυψε την «Προεδρική Λεωφόρο της Δόξας» στη Δυτική Κιονοστοιχία, η οποία είναι ο κύριος διάδρομος μεταξύ της Προεδρικής Κατοικίας και της Δυτικής Πτέρυγας. Πρόκειται για μια έκθεση στην οποία παρουσιάζεται το πορτρέτο κάθε προέδρου σε χρονολογική σειρά, με κορνίζα φυσικά χρυσή και με επιπλέον χρυσά ένθετα πάνω από τα πορτρέτα.

Ωστόσο, αυτό που ξεχωρίζει είναι πως στη θέση του πορτρέτου του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν υπάρχει μια φωτογραφία ενός αυτόματου στυλό που υπογράφει το όνομά του – καθώς ο Τραμπ αμφισβητεί πως ο Μπάιντεν είχε την επάρκεια να υπογράφει έγγραφα.

Ο Κήπος των Ρόδων

Μια από τις πιο δραστικές αλλαγές είναι αυτή του «Κήπου των Ρόδων», ο οποίος δεν είναι πλέον κήπος. Μέχρι πρότινος, διέθετε ένα καταπράσινο γκαζόν πλαισιωμένο από μανόλιες και σειρές από τριανταφυλλιές, που είχαν παραγγελθεί από τους Κένεντι.

Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο του 2025, ο πρόεδρος τον μετέτρεψε σε «Rose Garden Club», τσιμεντώνοντας το γκαζόν και προσθέτοντας λευκές καρέκλες με κίτρινες και λευκές ομπρέλες σε στιλ Mar-a-Lago, μετατρέποντας τον κήπο σε αυλή. Μάλιστα, τον Οκτώβριο και εν μέσω της παράλυσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, κάλεσε Ρεπουμπλικανούς βουλευτές εκεί για μπάρμπεκιου.