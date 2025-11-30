Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθούν σήμερα στη Φλόριντα των ΗΠΑ με ουκρανούς διαπραγματευτές για συνομιλίες σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο τερματισμού του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε νωρίτερα το Σάββατο ότι μια ουκρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ για τον σκοπό αυτό. Ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα παρευρεθεί επίσης στη συνάντηση.

«Ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας και επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ, μαζί με την ομάδα του, βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς τον κορυφαίο σύμβουλο του Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ, ο οποίος παραιτήθηκε την Παρασκευή μετά από έρευνες που τον μπλέκουν σε σκάνδαλο διαφθοράς.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν νωρίτερα ότι ο Γουίτκοφ σχεδιάζει να ταξιδέψει στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Τραμπ ότι θα στείλει τον απεσταλμένο του στη Ρωσία για να συναντηθεί με τον Πούτιν και να συζητήσουν ένα «λεπτομερώς επεξεργασμένο» ειρηνευτικό σχέδιο.

Στη Γαλλία αύριο ο Ζελένσκι

Εν τω μεταξύ ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχτεί τη Δευτέρα 1/12 τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συνομιλίες στο Παρίσι, με τη Γαλλία να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων στη Ρωσία για να «εξουθενώσει την οικονομία της».

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν «τις προϋποθέσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», δήλωσε το Σάββατο ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Θα υποδεχθούμε τον Πρόεδρο Ζελένσκι στο Παρίσι τη Δευτέρα για να προωθηθούν οι διαπραγματεύσεις», είπε ο Μπαρό σε δηλώσεις του στην εφημερίδα La Tribune Dimanche. «Η ειρήνη είναι εφικτή, αν ο (Ρώσος πρόεδρος) Βλαντίμιρ Πούτιν εγκαταλείψει την παραληρηματική ελπίδα του να ανασυστήσει τη Σοβιετική αυτοκρατορία υποτάσσοντας πρώτα την Ουκρανία», πρόσθεσε.

Σε προειδοποίηση προς τη Μόσχα, ο Μπαρό πρόσθεσε: «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να αποδεχθεί την κατάπαυση του πυρός ή να δεχθεί νέες κυρώσεις που θα εξουθενώσουν την οικονομία της Ρωσίας, καθώς και ενισχυμένη ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία».

Οι επιθέσεις στα τάνκερ

Ουκρανικά ναυτικά drones χτύπησαν δύο τάνκερ που λειτουργούσαν υπό καθεστώς κυρώσεων στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς κατευθύνονταν σε ρωσικό λιμάνι για να φορτώσουν πετρέλαιο με προορισμό ξένες αγορές, δήλωσε το Σάββατο αξιωματούχος.

Τα δύο δεξαμενόπλοια, που ταυτοποιήθηκαν ως Kairos και Virat, ήταν άδεια και έπλεαν προς το Νοβοροσίσκ, μεγάλο ρωσικό τερματικό πετρελαίου στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι επιθέσεις στα τάνκερ έγιναν με ένα διαφορετικό τύπο χτυπήματος. Η Ουκρανία επιτίθεται σε ρωσικά διυλιστήρια εδώ και μήνες, αλλά χρησιμοποιεί μακράς εμβέλειας αεροπορικά drones για να πλήξει στόχους βαθιά πίσω από τις γραμμές.

Το Κίεβο έχει επανειλημμένα καλέσει τη Δύση να λάβει μέτρα κατά του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, που, σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση, βοηθά τη Μόσχα να εξάγει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου για να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Επιθέσεις ρωσικών drones στην Ουκρανία

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από επίθεση ρωσικού drone και πυραύλων στην Ουκρανία.

Σχεδόν 600 drones και 36 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν στη χώρα.

Η επίθεση έκοψε το ρεύμα στο δυτικό τμήμα της πόλης, αφήνοντας τουλάχιστον 500.000 κατοίκους χωρίς ηλεκτρικό. Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης αποκατέστησαν την παροχή ρεύματος σε πάνω από 400.000 νοικοκυριά.

Δύο κύματα επιθέσεων ακούστηκαν σε όλη την πρωτεύουσα: το πρώτο γύρω στη 1 π.μ. και το δεύτερο γύρω στις 7 π.μ., προτού δοθεί σήμα λήξης του συναγερμού λίγο πριν τις 9.30 π.μ.

Η Μολδαβία έκλεισε τον εναέριο χώρο της

Η Μολδαβία έκλεισε τον εναέριο χώρο της για περίπου μία ώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά από παραβίαση με drone που η πρόεδρός της κατήγγειλε το Σάββατο, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι πετά πάνω από τη χώρα για να επιτεθεί στην Ουκρανία.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Μολδαβία δήλωσε ότι drone είχε συντριβεί στο έδαφός της, με συνολικά έξι drones να έχουν πετάξει πάνω από την επικράτειά της.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Σάββατο ότι ο εναέριος χώρος είχε «κλείσει για περίπου μία ώρα και 10 λεπτά» λίγο πριν τις 11 μ.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή (21:00 GMT).

Το υπουργείο δήλωσε ότι το «επείγον μέτρο» αποφασίστηκε μετά από πτήση δύο αγνώστων drones πάνω από τη Μολδαβία, «δημιουργώντας άμεση απειλή για την ασφάλεια της αεροπορίας».