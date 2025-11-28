Ο Αντρέι Γέρμακ, επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, υπέβαλε την παραίτησή του μετά από έρευνες που διενήργησε η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) στις εγκαταστάσεις του νωρίτερα στις 28 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η παραίτηση του Γέρμακ έρχεται σε μια περίοδο που η Ουκρανία ταράζεται από το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς της προεδρίας του Ζελένσκι, στο οποίο εμπλέκονται σύμμαχοί του. Νωρίτερα αυτό το μήνα, το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) απαγγέλλει κατηγορίες σε οκτώ υπόπτους για μια υπόθεση που εμπλέκει την κρατική πυρηνική εταιρεία Energoatom, ονομάζοντας τον Τιμούρ Μίντιχ, έναν από τους στενότερους συνεργάτες του Zelensky, ως τον αρχηγό της συμμορίας.

Η επιρροή του Γέρμακ στις συνομιλίες

Ο Γέρμακ, ο οποίος διορίστηκε το 2020, έχει αποκτήσει άνευ προηγουμένου επιρροή στην ουκρανική κυβέρνηση. Παρά τις μακροχρόνιες επικρίσεις, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι εμπιστεύεται τον Γέρμακ και απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο τελευταίος ασκεί υπερβολική εξουσία.

Η επιρροή του εκτείνεται και στον τομέα της επιβολής του νόμου μέσω έμπιστων αναπληρωτών του και τον τοποθετεί στο επίκεντρο των διπλωματικών συναντήσεων υψηλού επιπέδου, παραγκωνίζοντας συχνά την παραδοσιακή εξωτερική υπηρεσία της Ουκρανίας.

Ο ρόλος του ως φύλακας του Ζελένσκι τον έχει καταστήσει απαραίτητο, αλλά και αντικείμενο χλευασμού και απογοήτευσης μεταξύ των συμμάχων, οι οποίοι παραπονούνται ότι η πανταχού παρουσία του ξεπερνά κατά πολύ τις ικανότητές του.

«Πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε, είναι ο άνθρωπος του Ζελένσκι», δήλωσε ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος στην εφημερίδα Kyiv Independent. «Δεν έχουμε άλλη επιλογή».

Ένας άλλος Ευρωπαίος διπλωμάτης, συζητώντας για τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ και τις πιθανές λύσεις, δήλωσε ότι «οτιδήποτε είναι καλύτερο από το να στείλουν ξανά τον Γερμάκ (στην Ουάσινγκτον)».

Και οι δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Γερμάκ δεν χαίρει καλής φήμης στις Βρυξέλλες και την Ουάσινγκτον. Στην Ουκρανία, η φήμη του είναι ακόμη χειρότερη.

Οι εκτεταμένες εξουσίες του Γερμάκ και η επιθυμία του για έλεγχο έχουν συζητηθεί ευρέως μεταξύ Ουκρανών και ξένων αξιωματούχων. Όσοι μίλησαν με την Kyiv Independent δήλωσαν με σιγουριά ότι ήταν αυτός που πυροδότησε την πρόσφατη επίθεση εναντίον των αντιδιαφθορικών θεσμών της χώρας.

Οι ίδιοι άνθρωποι επισημαίνουν τον ρόλο του Γερμάκ ως έναν από τους λόγους για τους οποίους η επίθεση απέτυχε.