Φωτιά εκδηλώθηκε σε ΙΧ αυτοκίνητο νωρίς το βράδυ της Κυριακής στην άνοδο της Πατησίων.

Το όχημα ήταν εν κινήσει μεταξύ της πλατείας Κολιάτσου και του Αγίου Λουκά όταν η μηχανή τυλίχθηκε στις φλόγες.

Διακοπή της κυκλοφορίας

Ο οδηγός το εγκατέλειψε χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για την κατάσβεση. Το αυτοκίνητο κάηκε σχεδόν ολοσχερώς.

Για αρκετή ώρα παρέμενε κλειστή η άνοδος της Πατησίων προς Γαλάτσι και Νέα Φιλαδέλφεια με συνέπεια να σχηματιστούν ουρές οχημάτων.