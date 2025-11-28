Η επιχείρηση κατάσβεσης, έρευνας και διάσωσης συνεχιζόταν το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα) στο Χονγκ Κονγκ, όπου οι πυρκαγιές που μετέτρεψαν σε επίγεια κόλαση συγκρότημα πολυκατοικιών συνέχιζαν να καίνε, τρεις ημέρες αφότου ξέσπασαν, κι ο απολογισμός της τραγωδίας έγινε ακόμη βαρύτερος, φθάνοντας τους 128 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου πυροσβέστη, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας South China Morning Post και του δικτύου RTHK.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης, το πυροσβεστικό σώμα του Χονγκ Κονγκ ολοκλήρωσε την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Οι φλόγες «σβήστηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους» στις 10:18 (τοπική ώρα· στις 04:18 ώρα Ελλάδας) και η επιχείρηση κατάσβεσης τερματίστηκε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των αρχών της μητρόπολης, επικαλούμενος το πυροσβεστικό σώμα.

Συνολικά 79 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 12 πυροσβέστες, κι ένας εξ αυτών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο αριθμός των αγνοουμένων ανέρχεται σε 200.

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι για τις προσπάθειες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί 1.000 αστυνομικοί.

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι το σύστημα πυρανίχνευσης στους ουρανοξύστες όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν λειτουργούσε σωστά.

Το χρονικό της φωτιάς στο Χονγκ Κονγκ

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια από τις πολυκατοικίες 30 και πλέον ορόφων Τετάρτη και εξαπλώθηκε στις άλλες. Αυτή είναι η πιο πολύνεκρη καταστροφή στο Χονγκ Κονγκ εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα, διενεργούνται έρευνες για τα αίτια.

Γύρω από τις πολυκατοικίες είχαν τοποθετηθεί σκαλωσιές από μπαμπού και δίχτυα από πλαστικό για εργασίες ανακαίνισης των κτιρίων, τα οποία είχαν ανεγερθεί τα χρόνια του 1980 και χρειάζονταν επισκευές. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα υλικά αυτά συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς που μετέτρεψε σε θανάσιμη παγίδα τις πολυκατοικίες.

Τρία στελέχη κατασκευαστικής εταιρείας συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή.

Καταγγελίες για απουσία συναγερμού και οργή για το κράτος

Κάτοικοι —πολλοί ηλικιωμένοι— δήλωσαν ότι δε σήμανε κανένας συναγερμός, ενώ αρκετοί σώθηκαν από τύχη. Ο 78χρονος Λάου Γιου Χανγκ είπε ότι μόλις από μια μικρή χαραμάδα στο αφρώδες υλικό που κάλυπτε το παράθυρο, κατάλαβε ότι το διπλανό κτίριο είχε τυλιχτεί στις φλόγες και πρόλαβε να φύγει.

Το συγκρότημα φιλοξενεί περίπου 2.000 νοικοκυριά, κυρίως συνταξιούχους, που αγόρασαν τα διαμερίσματά τους μέσω επιδοτούμενου προγράμματος, τη δεκαετία του ’80.

Σκιές διαφθοράς και πολιτικός αντίκτυπος

Το μέγεθος της καταστροφής προκάλεσε οργή και ερωτήματα για το κατά πόσο το σύστημα ελέγχου ασφάλειας κτιρίων συμβαδίζει με τις ανάγκες μιας γηράσκουσας κοινωνίας, καθώς και για πιθανή διαφθορά και σχέσεις μεταξύ εργολάβων και επιτροπών διαχείρισης των πολυκατοικιών. Η πρώην βουλευτής Έμιλι Λάου μίλησε για «σκανδαλώδη αποτυχία εποπτείας» και «άνοιγμα του κουτιού της Πανδώρας».

Ο καθηγητής δημοσιογραφίας Γουάνγκ Σιανγκβέι έθεσε ανοιχτά το ερώτημα: «Πρέπει ανώτερο στέλεχος να αναλάβει την πολιτική ευθύνη;»