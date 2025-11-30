Οι αγρότες κατεβάζουν από σήμερα (30/11) τα τρακτέρ τους στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τις καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις των οφειλόμενων ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους.

Το πρώτο μπλόκο θα είναι στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, όπου αναμένονται τρακτέρ από Λάρισα, Ελασσόνα, Τύρναβο, Αγιά και Φάρσαλα και σύμφωνα με τον πρόεδρο Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου, έχουν σκοπό να βγουν στην Εθνική Οδό και να την καταλάβουν και το δεύτερο μπλόκο θα είναι στην Καρδίτσα (Ε65).

Εν τω μεταξύ, ο Δεκέμβριος, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, αναμένεται να είναι ο κατ’ εξοχήν μήνας πληρωμών για τους αγρότες.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η προκαταβολή είναι μικρότερη κατά 25% σε σχέση με πέρσι, γιατί υπολογίστηκε με βάση τα πραγματικά δεδομένα των αγροτών. Πάνω από 44.000 παραγωγοί εξαιρέθηκαν της πληρωμής, είτε γιατί δεν κρίθηκαν επιλέξιμα τα αγροτεμάχια που δήλωσαν, είτε γιατί υπήρχαν αναντιστοιχίες με την ταυτότητα των ακινήτων, είτε γιατί οι διαθέσιμοι βοσκότοποι δεν κάλυπταν το ζωικό κεφάλαιο των κτηνοτρόφων.

Από τη Δευτέρα (01/12) πάντως, οι παραγωγοί θα μπορούν να υποβάλουν τις ενστάσεις τους