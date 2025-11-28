Ως «εκτέλεση χωρίς δίκη» χαρακτήρισε ο ΟΗΕ την δολοφονία δύο Παλαιστινίων από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη κατά την διάρκεια επιχείρησης τους στην Τζενίν χθες.

Η εκτέλεση αποκαλύφθηκε όταν κυκλοφόρησαν πλάνα από το περιστατικό που κατέγραψε η Palestine TV. Σε αυτά καταγράφονται οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας να ανοίγουν πυρ εναντίον δύο ανδρών στην Τζενίν, στη βόρεια Δυτική Όχθη, την ώρα που εκείνοι εμφανίζονται να παραδίδονται.

Τι ακριβώς συνέβη

Στα πλάνα φαίνονται οι άνδρες να βγαίνουν από ένα κτήριο και να σηκώνουν τις μπλούζες τους πριν ξαπλώσουν στο έδαφος, προβαίνοντας σε μια προφανή κίνηση παράδοσης. Τα μέλη των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας εμφανίζονται στη συνέχεια να τους οδηγούν πίσω στο κτήριο και στη συνέχεια να τους πυροβολήσουν.

«Νιώθουμε φρίκη από την απροκάλυπτη δολοφονία από την ισραηλινή συνοριοφυλακή χθες δύο Παλαιστινίων ανδρών στην Τζενίν, στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σε μια ακόμη φαινομενικά συνοπτική εκτέλεση», ανέφερε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη ο εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Τζέρεμι Λόρενς.

Ο ισραηλινός στρατός και η αστυνομία της χώρας δήλωσαν ότι ξεκίνησαν έρευνα για τους πυροβολισμούς, υποστηρίζοντας ότι οι δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον υπόπτων που είχαν εξέλθει από ένα κτήριο.

Την Παρασκευή, η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσε ότι ο ένας από τους άνδρες ήταν διοικητής της και ο άλλος μαχητής της.

«Ειδεχθής» η πράξη

Ο Μαχμούντ Ασάσα, 43 ετών, του οποίου ο 37χρονος αδελφός Γιούσεφ ήταν ένας από τους δύο άνδρες που πυροβολήθηκαν θανάσιμα, ανέφερε: «Η πράξη ήταν απόλυτα ειδεχθής. Ένας άνθρωπος που σηκώνει τα χέρια και παραδίδεται μπορεί να συλληφθεί, αλλά η εξόντωσή του με τόσο βίαιο τρόπο είναι πολύ λάθος».

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούσαν επιδρομή στην Τζενίν, μία ημέρα μετά την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης στην κοντινή πόλη Τουμπάς. Οι ισραηλινές δυνάμεις διεξάγουν συνεχή επίθεση στις πόλεις της βόρειας Δυτικής Όχθης από τον Ιανουάριο φέτος.

«Όλοι είδαν ότι δεν αποτελούσαν καμία απειλή για τις ισραηλινές δυνάμεις, όμως οι στρατιώτες αποφάσισαν να τους πυροβολήσουν και να τους σκοτώσουν επί τόπου. Ήταν μια εκτέλεση μπροστά στις κάμερες», δήλωσε ο Σάι Πάρνες της ισραηλινής οργάνωσης δικαιωμάτων B’Tselem.

Τρομοκράτες οι νεκροί – Πανηγυρίζει ο Μπεν – Γκβιρ

Ο ισραηλινός στρατός και η αστυνομία ανέφεραν στην κοινή τους ανακοίνωση ότι οι δύο άνδρες ήταν καταζητούμενα άτομα που συνδέονταν με «τρομοκρατικό δίκτυο».

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ έχει δημόσια στηρίξει τη στρατιωτική και αστυνομική μονάδα που συμμετείχε στους πυροβολισμούς.

«Οι (ισραηλινοί) μαχητές ενήργησαν ακριβώς όπως αναμενόταν — οι τρομοκράτες πρέπει να πεθαίνουν!» έγραψε ο Μπεν-Γκβιρ στην πλατφόρμα X μετά το περιστατικό.

Ο Λόρενς του ΟΗΕ είπε ότι τα σχόλια του Μπεν-Γκβιρ ήταν «απολύτως αποκρουστικά». Πρόσθεσε ότι 21 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας μέχρι στιγμής τον Νοέμβριο, εννέα από αυτούς παιδιά.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής, που ασκεί περιορισμένη πολιτική διοίκηση στη Δυτική Όχθη, καταδίκασε τους πυροβολισμούς ως «φρικτή εξωδικαστική εκτέλεση» και έγκλημα πολέμου.