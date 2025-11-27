Η Ρουμανία είναι μια ομάδα χαμηλής δυναμικής, όμως… μόνο θετικά μπορεί να κρατήσει από τη νίκη της η Εθνική Ελλάδος!

Το συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη ξεκίνησε με το δεξί την προσπάθεια πρόκρισης στο Μουντομπάσκετ, έχοντας δύο μεγάλους πρωταγωνιστές: τους Σαμοντούροφ και Λαρεντζάκη, που σταμάτησαν στους 16 και 18 πόντους αντίστοιχα.

Σπουδαία εμφάνιση έκανε και ο Νίκος Περσίδης, που έφτασε τους 17 πόντους με 7/7 σουτ στο ντεμπούτο του. Στους πρωταγωνιστές και ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ των 13 πόντων.

Η εθνική μπήκε… με γκάζια και απέκτησε αμέσως διψήφια διαφορά. Συγκεκριμένα στο 15-4, με πρωταγωνιστή από νωρίς τον Σαμοντούροφ. Η περίοδος ολοκληρώθηκε στο 26-12!

Η γαλανόλευκη έβγαζε πρωταγωνιστές. Ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ έδειχνε σα να ήταν… από πάντα στην εθνική, ενώ στην εξίσωση μπήκαν και παίκτες όπως ο Καραγιαννίδης ή ο Λαρεντζάκης.

Εχοντας συημαντικό πλεονέκτημα στα ριμπάουντ και στο ποσοστό διπόντων, η Ελλάδα πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο ούσα στο +16 (45-29). Στην ανάπαυλα, τρεις παίκτες του Σπανούλη ήταν διψήφιοι: ο Σαμοντούροφ με 11 και οι Λάρι και Μήτρου-Λονγκ με 10.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε εξίσου καλά. Η διαφορά μεγάλωσε ακόμα παραπάνω και… φλερτάραμε με το +30. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε τελικά στο 68-44.

Η τελευταία περίοδος ξεκίνησε με γαλανόλευκο 11-1 και η τριαντάρα… έσπασε για τα καλά. Στη συνέχεια, η γαλανόλευκη άφησε το πόδι από το γκάζι και η Ρουμανία μείωσε, με το παιχνίδι να τελειώνει 91-64.

Τα δεκάλεπτα: 26-12, 45-29, 68-44, 91-64

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 21/40 δίποντα, 13/30 τρίποντα, 10/13 βολές, 34 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 12 επιθετικά), 29 ασίστ, 19 φάουλ, 12 λάθη, 14 κλεψίματα, 2 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά της Ρουμανίας: 17/29 δίποντα, 7/28 τρίποντα, 9/16 βολές, 36 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 12 επιθετικά), 21 ασίστ, 15 φάουλ, 21 λάθη, 5 κλεψίματα, 1 μπλοκ