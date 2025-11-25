Ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε το βιβλίο του στον Άδωνι Γεωργιάδη με ιδιόχειρη αφιέρωση. Ο Υπουργός Υγείας δεν άφησε αναπάντητη την ενέργεια του τέως πρωθυπουργού.

Ο Άδωνις Γεωργιάδη με βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έσπευσε να απαντήσει στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα δωρίζοντάς του το δικό του βιβλίο με ένα αιχμηρό σχόλιο.

«Μόλις παρέλαβα το δώρο του φίλου μου Αλέξη για το βιβλίο του με τον τίτλο «Ιθάκη»» λέει στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης και συνεχίζει, αναφερόμενος στην ιδιόχειρη αφιέρωση Τσίπρα: «Στον Άδωνι για τη δωρεάν διαφήμιση του βιβλίου μου, Αλέξης Τσίπρας»».

«Αλέξη μου, εγώ ως γνήσιος βιβλιοπώλης ανταποδίδω… Ένα βιβλίο ιστορίας, το παρουσιάζω μεθαύριο. Ξέρεις γιατί η ιστορία είναι πολύ σημαντική; Σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες. Καλή αντάμωση» συμπληρώνει ο υπουργός Υγείας.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ