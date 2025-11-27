Ο Ολυμπιακός είχε σε ένα ακόμα ματς εξαιρετική εικόνα αλλά αυτό δεν αποτυπώθηκε στη βαθμολογική συγκομιδή του. Οι ερυθρόλευκοι κοίταξαν στα μάτια τη Ρεάλ και παρά την ήττα τους επιβεβαίωσαν όσους θεωρούν ότι η βαθμολογία δεν αποτυπώνει τη δυναμικότητα της ομάδας.

Για τους Πειραιώτες απομένουν τρία παιχνίδια μέχρι τη λήξη της League Phase. Τα δύο εκτός και το ένα εντός έδρας. Συγκεκριμένα, επόμενη στάση είναι η Αστάνα, όπου θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ. Μετέπειτα θα επιστρέψει στο Φάληρο για τη μάχη με τη Λεβερκούζεν και θα κλείσει τη League Phase στο Άμστερνταμ κόντρα στον Αγιαξ.

Η πρόκριση είναι στο χέρι ή μάλλον καλύτερα στο πόδι των παικτών του Μεντιλίμπαρ. Οι ερυθρόλευκοι πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν βαθμούς στο ματς με την Καϊράτ για να πάρουν την απαραίτητη βαθμολογική ώθηση.

Αυτή τη στιγμή τέσσερις βαθμούς από την πρώτη 24άδα, ενώ όπως όλα δείχνουν η πρόκριση αναμένεται να κριθεί περίπου στους δέκα βαθμούς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

9/12, 17:30 | Καίράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός

20/01, 22:00 | Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν

28/01, 22:00 | Αγιαξ – Ολυμπιακός

Η βαθμολογία

Άρσεναλ 5 (14-1) 15 Παρί Σεν Ζερμέν 5 (19-8) 12 Μπάγερν Μονάχου 5 (15-6) 12 Ίντερ 5 (12-3) 12 Ρεάλ Μαδρίτης 5 (12-5) 12 Ντόρτμουντ 5 (17-11) 10 Τσέλσι 5 (12-6) 10 Σπόρτινγκ 5 (11-5) 10 Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10 Αταλάντα 5 (6-5) 10 Νιούκαστλ 5 (11-4) 9 Ατλέτικο Μαδρίτης 5 (12-10) 9 Λίβερπουλ 5 (10-8) 9 Γαλατάσαραϊ 5 (8-7) 9 Αϊντχόφεν 5 (13-8) 8 Τότεναμ 5 (10-7) 8 Λεβερκούζεν 5 (8-10) 8 Μπαρτσελόνα 5 (12-10) 7 Καραμπάγκ 5 (8-9) 7 Νάπολι 5 (6-9) 7 Μαρσέιγ 5 (8-6) 6 Γιουβέντους 5 (10-10) 6 Μονακό 5 (6-8) 6 Πάφος 5 (4-7) 6 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 5 (5-12) 6 Μπριζ 5 (8-13) 4 Αθλέτικ Μπλιμπάο 5 (4-9) 4 Άιντραχτ 5 (7-14) 4 Κοπεγχάγη 5 (7-14) 4 Μπενφίκα 5 (4-8) 3 Σλάβια Πράγας 5 (2-8) 3 Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2 Ολυμπιακός 5 (5-13) 2 Βιγιαρεάλ 5 (2-10) 1 Καϊράτ Αλμάτι 5 (4-14) 1 Άγιαξ 5 (1-16) 0

Αυτά είναι τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase

Διαφορά τερμάτων

Καλύτερη επίθεση

Εκτός έδρας καλύτερη επίθεση

Νίκες

Εκτός έδρας νίκες

Βαθμοί που κερδίθηκαν απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage

Διαφορά τερμάτων απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage

Καλύτερη επίθεση από τους αντιπάλους στη League Stage

Χαμηλότεροι πόντοι πειθαρχίας

Βαθμολογία της ομάδας στο ranking της UEFA

Το σύστημα διεξαγωγής