Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τη Ρεάλ το βράδυ της Τετάρτης σε μια αναμέτρηση για τη League Phase του Champions League. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό κορεό, το οποίο έχει «τρελάνει» ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο κόσμος του πειραϊκού συλλόγου είναι ξανά συγκινητικός, κατακλύζοντας το Καραϊσκάκη και δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα που πολλοί θα ζήλευαν στη «Γηραιά Ήπειρο». Το κεντρικό μήνυμα έγραφε ο «Βασιλιάς της Ευρώπης είναι εδώ». Την ίδια ώρα το υπόλοιπο στάδιο είχε ντυθεί στα χρώματα του Ολυμπιακού.