Η Ρεάλ κατάφερε να φύγει με το διπλό από το ματς με τον Ολυμπιακό έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Εμπαπέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ των Μαδριλένων πέτυχε τέσσερα γκολ.

Με αυτή την επίδοσή του ο Εμπαπέ κατάφερε να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Ρεάλ που σκοράρει τέσσερα τέρματα σε ευρωπαϊκό εκτός έδρας ματς. Αυτή ήταν συνολικά η τέταρτη φορά στην καριέρα του που πετυχαίνει τουλάχιστον τέσσερα γκολ σε ένα ματς.

Οι προηγούμενες δύο ήταν με την Παρί Σεν Ζερμέν όταν πέτυχε τέσσερα τέρματα κόντρα στη Λιόν το 2018 και πέντε κόντρα στην Κασέλ το 2023, ενώ τέσσερα είχε βάλει και με τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας κόντρα στο Καζακστάν το 2021.

Ο Εμπαπέ παραλίγο να σπάσει αδιανόητο ρεκόρ του Σαλάχ

Από εκεί και πέρα ο Κιλιάν Εμπαπέ έβαλε το όνομά του και σε άλλες λίστες της στατιστικής.

Το χατ-τρικ του ολοκληρώθηκε σε 29 λεπτά, καθιστώντας το το τρίτο ταχύτερο από την έναρξη ενός αγώνα του Champions League, πίσω μόνο από το χατ-τρικ του Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι εναντίον του Σάλτσμπουργκ το 2022 και του Μάρκο Σιμόνε κόντρα στη Ρόζενμποργκ το 1996.

Την ίδια ώρα ο Εμπαπέ παραλίγο να σπάσει και το εξωφρενικό ρεκόρ του Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος έχει πετύχει το πιο γρήγορο χατ τρικ στην ιστορία του Champions League.

Συγκεκριμένα, ο Σαλάχ πέτυχε τρία τέρματα μέσα σε 6 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα στο ματς της Λίβερπουλ με την Ρέιντζερς το 2022. Ο Εμπαπέ σκόραρε τρεις φορές μέσα σε έξι λεπτά και 42 δευτερόλεπτα κόντρα στον Ολυμπιακό.

Τα γρηγορότερα χατ-τρικ στο Τσάμπιονς Λιγκ