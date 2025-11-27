Έντονη κίνηση παρουσιάζουν οι περισσότεροι δρόμοι της Αθήνας από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν από τα ξημερώματα την Αττική.

Ο Κηφισός είναι «στο κόκκινο» και στα δύο ρεύματα από τις 06:30, ενώ προβλήματα καταγράφονται από νωρίς και στην Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: 20΄-25′ από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/9ee1YLxq1x — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 27, 2025

Αυξημένη κίνηση σημειώνεται και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο, ενώ με μεγάλη δυσκολία κινούνται τα οχήματα στη Λεωφόρο Σχιστού–Σκαραμαγκά, μέχρι και τα διυλιστήρια.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως την Κατεχάκη, ενώ και στην Παραλιακή οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες από τον Φλοίσβο έως τον Άλιμο.

Στην Κηφισίας, στο ύψος του Φάρου, η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ εντονότατα προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Κατεχάκη στο ρεύμα προς Αλίμου.

Στη Μεσογείων, ιδιαίτερα στη συμβολή με τη Λεωφόρο Κατεχάκη, η κίνηση είναι αυξημένη με σημαντικές καθυστερήσεις.

Ακίνητα τα αυτοκίνητα, είναι επίσης στη Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά με 2,5 χλμ ουρά, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και στον ανοδικό άξονα Συγγρού – Αρδηττού – Βασ. Κωνσταντίνου.

Μποτιλιάρισμα υπάρχει και στο παραλιακό μέτωπο, όπου από το Ελληνικό έως τον Πειραιά η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται με πολύ αργές ταχύτητες.