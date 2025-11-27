Νύχτα δοκιμασίας η χθεσινή για πολλές περιοχές της δυτικής Ελλάδας εξαιτίας της κακοκαιρία Adel που προκάλεσε πλημμύρες, υπερχειλίσεις ρεμάτων, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος. Το 112 ήχησε σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία με σύσταση προς τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες και να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας.

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες», γράφει το μήνυμα του 112. Ο Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε νωρίτερα πως στην Αιτωλοακαρνανία η κορυφή του νέφους της καταιγίδας ξεπέρασε σε ύψος τα 11 χιλιόμετρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Αιτωλοακαρνανίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025

Προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Κέρκυρα καταγράφονται στον Ποταμό, όπου όλοι οι δρόμοι είναι καλυμμένοι από νερά, αλλά και στον κάμπο της Αλεπούς και το Τρίκλινο, όπου υπερχείλισε ρέμα. Στις περιοχές Αγίων Δέκα, Μπενίτσες και στη Δασιά παρατηρήθηκαν κατολισθήσεις τοιχίων, αυξάνοντας τον κίνδυνο για μετακινήσεις.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχεται συνεχείς κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια, ισόγεια και επιχειρήσεις, καθώς και για κοπές δέντρων. Η κακοκαιρία επηρέασε και τη λειτουργία του Δήμου, καθώς η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν πραγματοποιήθηκε λόγω πλημμύρας στην αίθουσα από νερά που εισήλθαν από την οροφή. Εχει ήδη ανακοινωθεί ότι σήμερα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας.

Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην κατηγορία 5, δηλαδή στην υψηλότερη βαθμίδα της κλίμακας, που αφορά ακραία φαινόμενα.

Κατά πληροφορίες, γυναίκα στην Κέρκυρα που είχε υποβληθεί πρόσφατα σε καισαρική έπρεπε να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για την ασφαλή μεταφορά της.

Παράλληλα, η Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας εξέδωσε ανακοίνωση, επιβάλλοντας απαγόρευση κυκλοφορίας στη Σπ. Αρμένη, καθώς ο δρόμος έχει μετατραπεί σε χείμαρρο και η διέλευση οχημάτων είναι αδύνατη. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση, να ακολουθούν τις οδηγίες και να παραμένουν ασφαλείς.

Από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων ανακοινώθηκε πως «με δυσκολία διεξάγεται αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία των οχημάτων στο εισερχόμενο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα ύψος της Αγίας Αικατερίνης, ενώ επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σπύρου Περουλάκη, περιοχή Ποταμός, λόγω προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση».

Η πρώτη καταιγίδα στην Κέρκυρα

Η καταιγίδα στην Κέρκυρα ξεκίνησε χθες περίπου στις 19:30 και μέσα σε μια ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και χείμαρρους, με πολλούς οδηγούς να εγκλωβίζονται από τα νερά, ενώ και η Πυροσβεστική δέχεται αλλεπάλληλες κλήσεις.

Αρκετοί δρόμοι στο νησί έχουν πλημμυρίσει, σύμφωνα με το corfutvnews.gr. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν κληθεί για απάντληση υδάτων στο Κοκκινί και στον Ποταμό όπου όλοι οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, καθώς επίσης και στην Κυρά Χρυσικού όπου έπεσε δέντρο, όπως αναφέρει το kerkyrasimera.gr. Στο γεφύρι στο χωριό Άφρα τα νερά έχουν «φουσκώσει» ενώ ο κεντρικός δρόμος στο Κοκκίνι έχει μετατραπεί σε ποτάμι.

Παρατηρήθηκαν κατολισθήσεις τοιχίων στις περιοχές Αγίων Δέκα και Μπενίτσες, στη Δασιά. Μεγάλα είναι τα προβλήματα στον κάμπο της Αλεπούς και στο Τρίκλινο, όπου υπερχείλισε ένα ρέμα.

Ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος, σε ανάρτηση αναφέρει πως το ποτάμι της ομώνυμης περιοχής, είναι επικίνδυνο για υπερχείλιση. Λογω της κακοκαιρίας, δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί πλημμύρισε η αίθουσα με νερά από την οροφή.

Πλημμύρες στην Αιτωλοακαρνανία

Ανάλογα προβλήματα σημειώθηκαν και στο Ζευγαράκι του Δήμου Αγρινίου, όπου υπερχείλισε γειτονικό ρέμα και χρειάστηκε η άμεση επέμβαση δημοτικών μηχανημάτων ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού και να προστατευθούν οι κατοικημένες περιοχές. Οι πλημμύρες σημειώθηκαν όταν μεγάλος όγκος φερτών υλικών από το κοντινό ρέμα παρασύρθηκε προς κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας προβλήματα και εισροή νερών σε παρακείμενα σπίτια, σύμφωνα με το sinidisi.gr.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου. Μηχανήματα έργου έφτασαν στο σημείο για την απομάκρυνση των υλικών και την αποκατάσταση της ροής του νερού, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα «χτυπούν» και το Ρίβιο Αιτωλοακαρνανίας, με πολύ μεγάλες ποσότητες νερού να πέφτουν σε ελάχιστο χρόνο. Οι χείμαρροι βρίσκονται σε οριακό σημείο, καθώς η στάθμη τους ανεβαίνει διαρκώς λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης, σύμφωνα με το aitolianews.gr.

Επέστρεψε πτήση στην Αθήνα

Η χθεσινή πτήση της Aegean από Αθήνα προς Κέρκυρα παρά τις προσπάθειες του πιλότου δεν κατάφερε να προσγειωθεί και στις 20:30 επέστρεψε προς Αθήνα.

Κλειστά σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, καθώς επίσης και του δήμου νοτιας Κέρκυρας.

Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές το απόγευμα και το βράδυ της Τετάρτης, καθώς και τις πτώσεις τοιχίων και τις καταπτώσεις πρανών σε πολλά σημεία του Δήμου. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν δυσχερή και ενδεχομένως επικίνδυνη την προσέλευση των μαθητών στις σχολικές μονάδες.

Ταυτόχρονα, την αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) καθώς και των βρεφονηπιακών-παιδικών σταθμών που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Ξηρομέρου, για σήμερα Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025.

Η πρόβλεψη για τον καιρό σήμερα

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σήμερα προβλέπονται πολύ έντονες βροχές και καταιγίδες στα Επτάνησα, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά Ελλάδα, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στις συγκεκριμένες περιοχές, το χαλάζι ενδέχεται να έχει μεγάλο μέγεθος, ενώ αναμένονται και λασποβροχές λόγω μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις φτάνοντας τα 6-8 μποφόρ στα πελάγη.

Η προειδοποίηση Κολυδά για δυτική Πελοπόννησο και Ιόνιο

Ο Θοδωρής Κολυδάς παραθέτει τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία κατά το επόμενο 24ωρο αναμένεται σημαντική επιδείνωση του καιρού με ιδιαίτερα έντονη κεραυνική δραστηριότητα και αυξημένο κίνδυνο χαλαζοπτώσεων σε δύο βασικές περιοχές της χώρας. Η δυτική ηπειρωτική χώρα -κυρίως η δυτική Πελοπόννησος και το Ιόνιο- αποτελεί την περιοχή υψηλότερου κινδύνου, καθώς προβλέπονται εκτεταμένες ηλεκτρικές εκκενώσεις και αυξημένη πιθανότητα χαλαζιού μεγάλου μεγέθους, ιδιαίτερα σε Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία και τα παράκτια της Αιτωλοακαρνανίας. Τοπικά αναμένονται ισχυροί άνεμοι με δυνατότητα δημιουργίας συσσωρεύσεων νερού, καθώς ο συνδυασμός αυξημένης ατμοσφαιρικής αστάθειας και δυναμικής υποστήριξης στα 500 hPa ενισχύει την εκδήλωση έντονων φαινομένων.

Παράλληλα, σημαντική δραστηριότητα αναμένεται και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου οι καταιγίδες που θα αναπτυχθούν ενδέχεται να παρουσιάσουν αυξημένη κεραυνική πυκνότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις μικρομεγέθους, σύμφωνα με την πρόγνωση του κ. Κολυδά στο kolydas.eu.

Περιοχές όπως η Καβάλα και το Παγγαίο, οι Σέρρες, η Δράμα, η νοτιοδυτική Ροδόπη και τα παράκτια της Ξάνθης βρίσκονται μέσα σε ζώνες αυξημένης επικινδυνότητας, καθώς η διάταξη των αέριων μαζών στο Θρακικό ενισχύει την τοπική αστάθεια.

Τα εντονότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται αρχικά στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες θα αποκτήσουν πιο έντονα χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα στα δυτικά τμήματα, οι καταιγίδες θα συνδυαστούν από χαλαζοπτώσεις, τοπικά ισχυρές και η Πέμπτη προβλέπεται να είναι ημέρα αυξημένης επικινδυνότητας. Χαλαζοπτώσεις είναι πιθανές, με τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Επτάνησα να συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες για χαλάζι σημαντικού μεγέθους. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην υπόλοιπη χώρα, ενώ παροδικά έντονα φαινόμενα δεν αποκλείεται ακόμη και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η κακοκαιρία θα επιμείνει και την Παρασκευή 28/11, με τα πιο έντονα φαινόμενα να μετατοπίζονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία Adel την Παρασκευή

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου η κακοκαιρία θα συνεχιστεί, επηρεάζοντας έντονα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα διατηρηθούν και στη δυτική Ελλάδα έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι μετεωρολογικοί χάρτες που συνοδεύουν τις προβλέψεις αποτυπώνουν υψηλή πιθανότητα χαλαζοπτώσεων, με ενδείξεις για χαλάζι άνω των δύο εκατοστών σε ορισμένες περιοχές, καθώς και σημεία όπου αναμένονται μεγάλες ποσότητες χαλαζιού.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ, το καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Ειδικότερα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.