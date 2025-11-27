Στην Αττική η κακοκαιρία Adel. Ισχυρές καταιγίδες πλήττουν από τις πρώτες πρωινές ώρες πολλές περιοχές του νομού. Οι δυνατές βροχοπτώσεις συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους.

Πολλοί δρόμοι μετετράπησαν σε ποτάμια δημιουργώντας προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

Βροχοπτώσεις και καταιγίδες στα Επτάνησα

Σήμερα πολύ έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά περιόδους στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, συνοδευόμενα κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις.

Επισημαίνεται ότι στα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά και δευτερευόντως την Πελοπόννησο το χαλάζι ενδέχεται να έχει σχετικά μεγάλο μέγεθος.