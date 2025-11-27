Η συνήθεια είναι αόρατη, παράξενη δύναμη που μας παρακινεί καθημερινά, σχεδόν αυτόματα, δίνοντάς μας μία ψευδαίσθηση σταθερότητας και σιγουριάς. «ασφάλεια» που συχνά δεν έχει καμία σχέση με πραγματική ικανοποίηση. Κι όμως, την ακολουθούμε. Γιατί έτσι μάθαμε, γιατί έτσι κάνουν οι άλλοι, γιατί ίσως είναι πιο εύκολο από το να σταθούμε για μία στιγμή και να αναρωτηθούμε: Μήπως υπάρχει ένας καλύτερος δρόμος;

Η συνήθεια, όσο τρυφερά κι αν νομίζουμε πως μας εξυπηρετεί, πολλές φορές μπορεί να μας κρατάει και πίσω, να μας οδηγεί σε επιλογές που δεν μας ταιριάζουν, μόνο και μόνο επειδή τις έχουμε εντάξει στην καθημερινότητά μας. Στην πραγματικότητα, αυτό που θεωρούμε άνεση, μπορεί να είναι απλώς ένας μηχανισμός, ο οποίος μας αποτρέπει από το να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό, ακόμα κι αν αυτό το διαφορετικό είναι τελικά πιο αποτελεσματικό, πιο λειτουργικό, πιο κατάλληλο για εμάς.

Δεν χρειάζεται λοιπόν να φοβόμαστε την αλλαγή. Το να αφήνουμε πίσω ό,τι κάνουμε απλώς από συνήθεια δεν είναι ρίσκο, αλλά μία ουσιαστική πράξη φροντίδας προς τον εαυτό μας. Και αυτό ακριβώς έρχεται να μας υπενθυμίσει η νέα 360° καμπάνια με κινηματογραφική αισθητική του Apotel® από την UNI-PHARMA, με τίτλο «Μη μένεις στη συνήθεια».

Πρόκειται για μία καμπάνια που φιλοδοξεί να επανεξετάσει τη σχέση μας με τη συνήθεια, να «φωτίσει» τον μηχανικό τρόπο με τον οποίο συχνά παίρνουμε αποφάσεις, με σκοπό να μας ενθαρρύνει να κάνουμε το αυτονόητο, δηλαδή να επιλέγουμε πιο συνειδητά.

Μία καμπάνια για να σταματήσουμε να λειτουργούμε «στον αυτόματο»

Η νέα καμπάνια του Apotel® έρχεται με μια ξεκάθαρη και ανατρεπτική πρόταση: Να πάψουμε να λειτουργούμε «στον αυτόματο». Να σταματήσουμε να επαναλαμβάνουμε συμπεριφορές που δεν μας εξυπηρετούν πραγματικά, είτε μιλάμε για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τον πόνο, είτε για τη γενικότερη στάση μας απέναντι στις μικρές αλλά ουσιαστικές αποφάσεις της καθημερινότητας.

Με μία κινηματογραφικού τύπου αισθητική που θυμίζει μικρού μήκους ταινία, έντονο ρυθμό και μία αφήγηση που μας βάζει αμέσως στο κλίμα, η καμπάνια, σε παραγωγή Filmskin και σκηνοθεσία του Πέτρου Νικολίνταη, οπτικοποιεί με ευρηματικό τρόπο τη σύγκρουση ανάμεσα στο «κάνω αυτό που έμαθα» και στο «επιλέγω αυτό που μου ταιριάζει».

Σε αυτό το πλαίσιο, το Apotel® δεν παρουσιάζεται απλώς ως ένα αποτελεσματικό παυσίπονο, αλλά ως μία υπενθύμιση πως η δύναμη βρίσκεται στην επιλογή, στη δική μας επιλογή. Το μήνυμα της καμπάνιας είναι ένα κάλεσμα προς όλους εμάς να αμφισβητήσουμε ό,τι θεωρούμε δεδομένο και να δώσουμε χώρο σε ό,τι μπορεί να μας βοηθήσει πραγματικά.

Όπως σημειώνει και ο Τάσος Μπίθας, head of media του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, «Η καμπάνια του Apotel ‘Μη μένεις στη συνήθεια’ δεν μιλά μόνο για ένα παυσίπονο, μιλά για τη στάση ζωής μας απέναντι στη συνήθεια αλλά και την αλλαγή. Θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι δύναμή μας είναι η επιλογή, ακόμα και όταν αφορά κάτι τόσο καθημερινό, ταυτόχρονα όμως και τόσο σοβαρό, όπως είναι όσο η ανακούφιση από τον πόνο».

Η συνήθεια μπορεί να είναι βολική κάποιες φορές, αλλά δεν είναι πάντα η καλύτερη σύμβουλος. Η νέα καμπάνια του Apotel® έρχεται να μας θυμίσει πως ακόμη και στις καθημερινές επιλογές μας, όπως η ανακούφιση από τον πόνο, έχουμε τη δύναμη να στρεφόμαστε προς αυτό που πραγματικά μας ωφελεί. Αυτό προϋποθέτει, όμως, πως ακούμε τις ανάγκες μας, αμφισβητούμε τον «αυτόματο πιλότο» και κάνουμε χώρο για όσα μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή μας.

