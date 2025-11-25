ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Ολοκληρώθηκαν χθες οι εσωκομματικές εκλογές, εν όψει του συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο θα διεξαχθεί την άνοιξη, καλώς εχόντων των πραγμάτων, γιατί έχει αναβληθεί ήδη δύο φορές. Η Νέα Δημοκρατία παρουσίασε τη διαδικασία ως μια γιορτή δημοκρατίας και φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν, αφού κάθε διαδικασία, που επιτρέπει την συμμετοχή της κομματικής βάσης στη διαμόρφωση της πολιτικής, είναι ευπρόσδεκτη. Ειδικά δε για τη ΝΔ, έχει μεγαλύτερη αξία, μια και είναι σχετικά σπάνια. Από την άλλη, όπως όλες οι εσωκομματικές διαδικασίες πια, σε όλα τα κόμματα, υπήρξε και μια γιορτή ίντριγκας, συσχετισμών, γραμμών, αντιμαχόμενων ομάδων, που δίνουν λυσσαλέα μάχη για τον έλεγχο του συνεδρίου και φυσικά μια ευκαιρία για προβολή. Για τους μεν συνέδρους δεν έχω εικόνα, άλλωστε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τα 2/3 των συνέδρων είναι ex officio, αλλά στις φωτογραφίες τα πήγαν πολύ καλά, ως συνήθως, ο Άδωνις Γεωργιάδης με την «ιδιωτική» ομάδα ενημέρωσης, με την οποία είναι αυτοκόλλητοι. Αν αυτό μεταφράζεται και σε επιτυχία της προσπάθειάς τους να ελέγξουν το συνέδριο, θα σας ενημερώσω μόλις μάθω. Στην υπόλοιπη κοινωνία, όμως, τα πράγματα είναι όπως σας είχα γράψει προ εβδομάδων, δηλαδή καθόλου γιορτινά για το κυβερνών κόμμα. Στο κύμα δημοσκοπήσεων της προηγούμενης εβδομάδας, η ΝΔ διατηρεί πάντοτε το προβάδισμα, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, αλλά όλα δείχνουν ότι το προβάδισμα αυτό δεν αρκεί σε καμιά περίπτωση για αυτοδυναμία στις ερχόμενες εκλογές. Το «ταβάνι» της ΝΔ είναι το 30%, μια και το 70% δείχνει ότι έχει τοποθετηθεί οριστικά και αμετάκλητα απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κόμμα του και τίποτα δεν φαίνεται ικανό να το μεταπείσει. *** Τεράστιο ενδιαφέρον έχουν οι εξελίξεις σχετικά με το λιμάνι της Ελευσίνας, για το οποίο έρχεται ρύθμιση, που θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη νέα Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και αναμένεται να ψηφιστεί ως το τέλος του μήνα. Για λεπτομέρειες θα επανέλθω, όταν δούμε και τι ακριβώς θα προβλέπει η ρύθμιση, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω από τώρα, είναι ότι υπάρχουν έντονα διαφορετικές απόψεις. Όχι από την αντιπολίτευση, που δε μοιάζει να έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται, αλλά εντός της κυβέρνησης. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ *** Η συμμετοχή του συνταγματολόγου καθηγητή και εσχάτως στελέχους πρώτης γραμμής του κυβερνώντος κόμματος, στη μάχη των τηλεοπτικών παραθύρων, Ανδρέα Λοβέρδου, στην «ηγετική ομάδα» του University of Keele – Greece, δε στάθηκε ικανή να εξασφαλίσει την πιστοποίηση των προγραμμάτων της ιδιωτικής νομικής σχολής του πανεπιστημίου, το οποίο θα πρέπει να επανέλθει του χρόνου. Πάντως, από μια ματιά που έριξα στην ιστοσελίδα του μητρικού πανεπιστημίου, είδα ότι διαθέτει και πολύ αξιόλογα προγράμματα σπουδών σχετικών με τη μουσική, οπότε ίσως πρέπει να δοκιμάσουν την τύχη τους κι εκεί, πέραν της νομικής.

***

Συνάντηση Τασούλα – Μητσοτάκη στη σκιά του … Βήματος

Την ευκαιρία να τα πουν για αρκετή ώρα είχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, στο γραφείο του στο Προεδρικό Μέγαρο, με αφορμή τη μηνιαία τακτική ενημέρωση του πρωθυπουργού στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με συνοδεία τον κλασσικό, απλό, σκέτο εσπρέσο που προτιμά ο πρωθυπουργός, συζήτησαν για πολλά θέματα, όχι όμως για τις ανησυχίες του Προέδρου για τη σταθερότητα, όπως την ξεδίπλωσε στο Βήμα της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, προφανώς το είχαν συζητήσει τηλεφωνικά, τις προηγούμενες ημέρες. Άλλωστε, από το Προεδρικό διαβεβαιώνουν ότι ο πρωθυπουργός ουδέποτε εξέφρασε οποιαδήποτε ενόχληση προς τον κ. Τασούλα.

***

Κουβέντα για τον Τσίπρα Το πιο εντυπωσιακό είναι όμως, ότι ενώ βούιξε ο τόπος, δεν είπαν τίποτα ούτε για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα -ή δεν το είπαν σε εμάς. Αυτό που απασχόλησε ιδιαίτερα τη συζήτηση, ήταν οι καταστροφές μετά την κακοκαιρία στην Ήπειρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε με ενδιαφέρον τα προβλήματα της περιοχής, τα οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας γνωρίζει καλά, αφού πρόκειται για την ιδιαίτερη πατρίδα του.

***

Το κούρεμα του Τασούλα

Πάντως, δεν πέρασε απαρατήρητο από τον πρωθυπουργό το κούρεμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. «Ωραίο κούρεμα», είπε σχεδόν συνωμοτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Κώστα Τασούλα, μόλις τον είδε, μπαίνοντας στο γραφείο του, στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Πρόεδρος τον ευχαρίστησε χαμογελώντας. Είχε επισκεφτεί το Σάββατο τον κουρέα του στην Κηφισιά, για να είναι πανέτοιμος για τη συνάντηση.

***

H αφιέρωση Τσίπρα στον Τασούλα Λόγω της αναφοράς στην Προεδρία της Δημοκρατίας, μην ξεχάσω να σημειώσω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε την… Ιθάκη του στον κ. Τασούλα, χθες το απόγευμα, με αφιέρωση στην πρώτη σελίδα και μάλιστα θερμή, όπως έμαθα. Να εικάσω ότι έστειλε το βιβλίο και στο Μέγαρο Μαξίμου, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον για να το διαβάσει;

***

Για ρεκόρ η Ιθάκη

Η Ιθάκη πάντως, βρίσκεται ήδη στην 6η ανατύπωση. Το 80% των βιβλίων, που εστάλησαν στα βιβλιοπωλεία, εξαντλήθηκε από την πρώτη ημέρα, με τον εκδοτικό οίκο Gutenberg να αναζητεί χαρτί για την επόμενη ανατύπωση. Υπήρξε, όπως μαθαίνω, βιβλιοπωλείο, στο κέντρο της Αθήνας, που ξεπούλησε 1000 αντίτυπα μέσα σε λίγες ώρες.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που χαρακτηρίζουν την Ιθάκη μεγάλο εκδοτικό γεγονός, που αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού. Γιατί; Γιατί, όπως λένε, είναι σημαντική η αδιαμεσολάβητη σχέση του κοινού με τον συγγραφέα και αυτό φαίνεται ότι επιδιώκεται από τους πολίτες. Να μάθουν από τον ίδιο- και να τον κρίνουν- όλα τα γεγονότα μιας πολυτάραχης διακυβέρνησης.

***

Ο Πάπας στο Φανάρι

Εξαιρετικής συμβολικής σημασίας η επερχόμενη επίσκεψη του Πάπα Λέοντος στην Τουρκία, όπου, ως αρχηγός του κράτους του Βατικανού, θα συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Στη συνέχεια, θα ταξιδέψει στη Νίκαια και την Κωνσταντινούπολη, αποδεχόμενος την πρόσκληση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, προκειμένου να τιμήσουν από κοινού την επέτειο των 1700 χρόνων από την Οικουμενική Σύνοδο του 325 μ.Χ., η οποία παραμένει ως σήμερα σύμβολο της ενότητας του χριστιανισμού.

Ο Πάπας Λέων θα παραστεί το Σάββατο στον Εσπερινό του Αγίου Ανδρέα, ιδρυτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, ενώ την επομένη θα συμμετέχει στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία, μετά το τέλος της οποίας, οι δύο προκαθήμενοι θα εκπέμψουν από κοινού ισχυρό μήνυμα ειρήνης και αγάπης προς όλη την ανθρωπότητα. Το ερώτημα είναι σε τι επίπεδο θα εκπροσωπηθεί η ελληνική κυβέρνηση σε αυτό το ιστορικό σκηνικό; Μην εκπλαγείτε αν δείτε τελικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ταξιδεύει στην Τουρκία.

***

Βάφτισε τον Σταϊκούρα…Τσίπρα η Ζωή! Πάνω στον ζήλο της να κατακεραυνώσει τον Αλέξη Τσίπρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αν και είχε ολοκληρώσει την τοποθέτηση της για το ανάρπαστο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, «μπερδεύτηκε». Απευθυνόμενη προς τον Χρήστο Σταϊκούρα και ασκώντας κριτική για τον σιδηρόδρομο, έκανε σαρδάμ και αντί να τον πει «κύριε Σταϊκούρα», είπε… «κύριε Τσίπρα». Νωρίτερα, πάντως, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε «προδότη» τον πρώην πρωθυπουργό και είπε ότι θα διαβάσει το βιβλίο του, διότι «βλέποντας αυτά που κυκλοφορούν, χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία».

***

Η ειρωνεία με την 24η Νοεμβρίου

Κάποιοι κάνουν λόγο για τραγική ειρωνεία, κάποιοι άλλοι για περίεργες συμπτώσεις, ενώ κάποιοι άλλοι μιλούν ξεκάθαρα για διορία ενός χρόνου από τον Αλέξη Τσίπρα. Βλέπετε, την ημέρα που ο Σωκράτης Φάμελλος συμπλήρωσε έναν χρόνο στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε στη δημοσιότητα το βιβλίο του και ξεκίνησε ουσιαστικά το rebranding.

Ήταν 24 Νοεμβρίου 2024, όταν έγιναν οι εσωκομματικές εκλογές και αναδείχθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι 24 Νοεμβρίου 2025 όταν ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί την επάνοδο στην πολιτική. Σύμπτωση ή κάτι άλλο;