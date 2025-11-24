Το κλίμα στη Ρεάλ Μαδρίτης λίγα 24ωρα πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Οι Μαδριλένοι έρχονται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (26/11, 22.00 σε μετάδοση από το MEGA) ψάχνοντας την αγωνιστική ανάκαμψή τους, αφού το θέμα του Βινίσιους απασχολεί όλο τον οργανισμό.

Το συμβόλαιο των δύο πλευρών ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027. Ωστόσο, μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο να παραμείνει μέχρι τότε στην ομάδα. Τουλάχιστον, όχι με τις τωρινές συνθήκες.

Αυτό είπε ο βραζιλιάνος σούπερ σταρ στον Φλορεντίνο Πέρεθ κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν. Ο Βινίσιους έχει τραγικές σχέσεις με τον Τσάμπι Αλόνσο. Ο Βραζιλιάνος έχει δείξει πολλές φορές τη δυσαρέσκειά του όταν γίνεται αλλαγή και αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τη διοίκηση.

Αποκορύφωμα ήταν η κόντρα τους την ώρα που έγινε αλλαγή στο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με το «Athletic» ο «Βίνι ενημέρωσε τον Φλορεντίνο Πέρεθ ότι εξαιτίας του Τσάμπι Αλονσο, αισθάνεται πως δεν είναι καλύτερη επιλογή για τον ίδιο να ανανεώσει». Σύμφωνα με το δημοσίευμα «ο Βινίσιους είπε στον πρόεδρο πως δεν θα ανανεώσει από τη στιγμή που έχει τη δεδομένη σχέση με τον προπονητή».

Ο Βινίσιους θέλει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία της Ρεάλ για να μείνει

Το ρεπορτάζ δεν σταματά όμως εκεί. Η Ρεάλ Μαδρίτης να έδωσε στον Βινίσιους συμβόλαιο ύψους 20 εκατ. ευρώ το χρόνο με τον παίκτη να το αρνείται.

Αντίθετα, ο Βραζιλιάνος αντιπρότεινε να πάρει ένα συμβόλαιο αντίστοιχο με εκείνο που είχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δηλαδή, το μεγαλύτερο στην ιστορία των Μαδριλένων. «Ο σύλλογος τού έδωσε συμβόλαιο ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο και ο παίκτης είπε όχι» αναφέρει.

Στη συνέχεια επισημαίνει «Η Ρεάλ ζήτησε από τον Βινίσιους να τους κάνει αντιπρόταση και εκείνος απαίτησε το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του συλλόγου, αντίστοιχο με αυτό που είχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο».