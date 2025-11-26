Ανοδικά θα κινηθούν οι περισσότεροι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες παγκοσμίως το 2026 αλλά δεν αναμένεται να έχουν την ισχυρή απόδοση που καταγράφουν φέτος, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που πραγματοποίησε το Reuters την περίοδο 13-25 Νοέμβρη σε 87 στρατηγικούς αναλυτές. Οι περισσότεροι από τους μισούς αναμένουν διόρθωση τους επόμενους μήνες.

Το 56% των αναλυτών εκτιμά ότι μια διόρθωση στους περισσότερους από τους 15 παγκόσμιους χρηματιστηριακούς δείκτες που συμμετείχαν στην έρευνα είναι πιθανή ή πολύ πιθανή, ενώ 38 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ήταν απίθανο, συμπεριλαμβανομένων έξι που θεώρησαν ένα τέτοιο γεγονός πολύ απίθανο.

Δώδεκα από τους 15 παγκόσμιους χρηματιστηριακούς δείκτες που συμμετείχαν στην έρευνα θα καταγράψουν λιγότερα κέρδη το 2026 από ό,τι μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με τους μέσους όρους των δημοσκοπήσεων.

Η Wall Street

Στις αρχές του 2025 μια ελαφρώς μικρότερη πλειοψηφία αναλυτών «έβλεπε» υποχώρησε στις μετοχές των μετοχών σε τρεις μήνες. Ωστόσο η ανακοίνωση των αμοιβαίων δασμών τον Απρίλιο οδήγησε τον δείκτη αναφορά της Wall Street S&P 500 σε πτώση που ξεπέρασε το 10%. Έκτοτε, ο δείκτης έχει ανακτήσει όλες τις απώλειές του και έχει σημειώσει άνοδο περίπου 40%, με τις μετοχές τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης να διατηρούν τα ηνία της ανόδου.

Ωστόσο, καθώς πολλοί από τους δασμούς παραμένουν σε ισχύ, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία και κατ’ επέκταση τις χρηματιστηριακές αγορές. Ιδιαίτερα ανησυχία εκφράζεται από παράγοντες της αγοράς για τις μετοχές των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης, που έχουν φθάσει σε ιστορικά υψηλές αποτιμήσεις και πολλοί αναμένουν ότι θα υπάρξει διόρθωση που θα επηρεάσει αρνητικά όλη την αγορά.

«Τα ισχυρά κέρδη του τρέχοντος έτους θα είναι δύσκολο να αναπαραχθούν… Αυτό υποδηλώνει βραδύτερες αποδόσεις και ενδεχομένως υψηλότερη μεταβλητότητα το 2026» εξηγεί ο Άντζελο Κουρκάφας, ανώτερος αναλυτής παγκόσμιων επενδύσεων στην Edward Jones.

Ο τροφοδοτούμενος από τα κέρδη του τεχνολογικού κλάδου S&P 500, που καταγράφει κέρδη 14% από την αρχή της χρονιάς θα αυξηθεί κατά 11,7% από τα τρέχοντα επίπεδά του στις 7.490 μέχρι το τέλος του 2026, σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση του δείγματος παρά τις προειδοποιήσεις για τις υψηλές αποτιμήσεις.

«Οι επενδυτές φαίνεται να έχουν εφησυχάσει – άλλωστε, τα πράγματα έχουν πάει καλά μέχρι στιγμής. Αλλά ακριβώς εδώ βρίσκεται ο κίνδυνος για τις αγορές. Η αγνόηση των κινδύνων δεν τους εξαφανίζει» σημειώνει ο Berndt Fernow, αναπληρωτής διευθυντής της LBBW.

«Από την οπτική γωνία ενός επενδυτή, μια άλλη πηγή ανησυχίας είναι η άνευ προηγουμένου συγκέντρωση κεφαλαιοποίησης αγοράς σε λίγες μόνο εταιρείες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη»

Η Ευρώπη

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού οι προοπτικές για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι πιο θετικές. Το βελτιωμένο οικονομικό περιβάλλον αλλά και οι χαμηλότερες χρηματιστηριακές αποτιμήσεις σε σχέση με την Wall Street εκτιμάται ότι θα τροφοδοτήσουν ένα ανοδικό κύκλο αντίστοιχο με το φετινό για τις ευρωπαϊκές μετοχές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 αναμένεται να αυξηθεί στις 623 μονάδες μέχρι το τέλος του 2026, σημειώνοντας άνοδο περίπου 11%. Ο δείκτης έχει σημειώσει άνοδο 10,9% φέτος. «Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια πιο ευνοϊκή κατάσταση στην Ευρώπη από ό,τι στις ΗΠΑ, κυρίως λόγω των χαμηλότερων κινδύνων συγκέντρωσης.

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου σχετικά λίγες μετοχές mega-cap κυριαρχούν στους κύριους δείκτες, η Ευρώπη προσφέρει επί του παρόντος ένα ευρύτερο και πιο διαφοροποιημένο σύνολο επενδυτικών ευκαιριών» σημειώνει ο Michael Heldmann, επικεφαλής επενδύσεων συστηματικών μετοχών στην Allianz Global Investors.

Η Ασία

Στην Ασία, ο ιαπωνικός Nikkei, ο οποίος καταγράφει κέρδη που αγγίζουν το 22% από την αρχή του χρόνου αναμένεται να αυξηθεί κατά 13% το 2026, χάρη στα ισχυρά εταιρικά κέρδη και την οικονομική ανάπτυξη που θα οφείλονται στα κυβερνητικά μέτρα τόνωσης της οικονομίας από τον πρωθυπουργό Σανάι Τακαΐτσι.

Ο δείκτης αναφοράς BSE Sensex της Ινδίας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 9% από τα τρέχοντα επίπεδα, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 92.400 μονάδων μέχρι το τέλος του 2026, χάρη στην ισχυρή εγχώρια ζήτηση των επενδυτών.

Πηγή: ot.gr