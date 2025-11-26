Ενόψει των άμεσων πληρωμών επιστροφών φόρου και επιδοτήσεων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καλεί τους πολίτες να δηλώσουν εγκαίρως τον λογαριασμό ΙΒΑΝ τους, ώστε να εξασφαλίσουν γρήγορη και ασφαλή πίστωση των ποσών που δικαιούνται. Πάνω από 100.000 δικαιούχοι που δεν έχουν ακόμη καταχωρήσει ΙΒΑΝ θα ενημερωθούν και με προσωπικό μήνυμα, προκειμένου να ολοκληρώσουν άμεσα τη διαδικασία.

Δήλωση ΙΒΑΝ

• Συνδέεστε με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet στην ψηφιακή πύλη myAADE (myAADE.gov.gr).

• Επιλέγετε Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.

• Καταχωρείτε τον λογαριασμό σας, αφού προηγουμένως βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργός και στο όνομά σας.

Γιατί είναι σημαντικό;

Περίπου 70.000 δικαιούχοι επιστροφής φόρου και 30.000 δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου αναμένουν άμεση πίστωση στους λογαριασμούς τους, ενώ δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό ΙΒΑΝ. Η δήλωση ΙΒΑΝ εξασφαλίζει την ομαλή ολοκλήρωση των πληρωμών, αποφεύγοντας άσκοπες καθυστερήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00

• Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών /Νομικών Προσώπων > Στοιχεία Επικοινωνίας > Δήλωση Λογαριασμού IBAN