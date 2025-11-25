Πέρασαν πέντε ολόκληρα χρόνια από τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα και οι αίθουσες των δικαστηρίων της Αργεντινής, μιας χώρας που ξέρει καλά από σαπουνόπερες και υπερβολές, εξακολουθούν να γεμίζουν. Όχι μόνο από ανθρώπους, συγγενείς του ποδοσφαιρικού θρύλου, αλλά και από φωνές, κατηγορίες, ευθύνες και μια αίσθηση παρατεταμένης αδικίας από τα άτομα που χειρίζονται την υπόθεση.

Κι όμως, μετά από πολλές καταθέσεις και αντιπαραθέσεις η διαδικασία κατέρρευσε θεαματικά, οδηγώντας τη σε αναβολή για το 2026. Η δίκη είχε ξεκινήσει στις 11 Μαρτίου του 2025 με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος επτά επαγγελματιών υγείας που είχαν αναλάβει τη φροντίδα του Μαραντόνα τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του.

Για τους εισαγγελείς, η κατ’ οίκον νοσηλεία του, εκτός από ανεπαρκής ήταν και επικίνδυνη, με μια σειρά από παραλείψεις, ασυνεννοησίες και λανθασμένες επιλογές. Το επιχείρημά τους ήταν ότι, από τη στιγμή που ο Μαραντόνα είχε μεγάλο ιστορικό με προβλήματα υγείας, δεν έπρεπε ποτέ να βρεθεί σε σπίτι χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό και την κατάλληλη παρακολούθηση.

Οι κατηγορούμενοι και η ποινή που αντιμετωπίζουν

Ο Μαραντόνα πέθανε στις 25 Νοεμβρίου του 2020 σε ηλικία 60 ετών από καρδιακή ανακοπή ενώ προσπαθούσε να αναρρώσει από χειρουργική επέμβαση για θρόμβο στον εγκέφαλο. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αρνούνται όλες τις κατηγορίες, κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ένα έγκλημα παρόμοιο με την ακούσια ανθρωποκτονία, καθώς υπονοεί ότι γνώριζαν τον κίνδυνο που προκαλούσε η φερόμενη απερίσκεπτη συμπεριφορά τους.

Μεταξύ των κατηγορούμενων είναι και ο Λεοπόλδο Λουκέ, ο κύριος γιατρός του Μαραντόνα κατά τη στιγμή του θανάτου του, καθώς και ο ψυχολόγος, ο ψυχίατρος, ο ιατρικός συντονιστής και οι νοσοκόμες του. Όλοι τους αντιμετωπίζουν ποινή η οποία επιφέρει έως 25 χρόνια φυλάκισης.

Το ενδιαφέρον του κοινού αναζωπυρώθηκε όταν παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο φωτογραφίες από τις τελευταίες στιγμές του ποδοσφαιριστή. Οι κόρες του, Ντάλμα και Τζιανίνα, μίλησαν δημόσια για την ανάγκη «δικαιοσύνης» και υπογράμμισαν ότι ο πατέρας τους δεν έλαβε ποτέ τη φροντίδα που άξιζε.

Μια ολόκληρη δίκη από την αρχή

Κι ενώ η διαδικασία προχωρούσε, ένα σκάνδαλο έμελλε να τα τινάξει όλα στον αέρα. Η δικαστής Χουλιέτα Μακίντατς, μέλος της τριμελούς έδρας, εμφανίστηκε σε πλάνα τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ που καταγράφει στιγμές μέσα στο δικαστήριο και στους διαδρόμους του.

Οι εικόνες, που κυκλοφόρησαν σε μέσα ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα δημιούργησαν σοβαρά ερωτήματα για την αμεροληψία της καθώς η ίδια είχε συζητήσεις με μάρτυρες και δικηγόρους. Η υπεράσπιση και η εισαγγελία, για πρώτη φορά από την έναρξη της υπόθεσης, συμφώνησαν σε κάτι: η συμμετοχή της Μακίντατς υπονόμευε την αξιοπιστία της δίκης. Η ίδια αποσύρθηκε, αλλά το δικαστήριο αποφάσισε ότι η διαδικασία έπρεπε να ξεκινήσει από την αρχή.

Οι καταθέσεις που είχαν ήδη ολοκληρωθεί τέθηκαν υπό επανεξέταση, ενώ ορισμένα στοιχεία θα χρειαστούν νέα αξιολόγηση από το δικαστικό συμβούλιο. Ένα νέο δικαστικό σώμα ορίστηκε, και ορίστηκε επίσης νέα ημερομηνία έναρξης τον Μάρτιο του 2026.

Μέχρι τότε, οι συζητήσεις συνεχίζονται. Η κοινή γνώμη στην Αργεντινή παρακολουθεί μια διαδικασία που μοιάζει να σέρνεται, ενώ οι συνήγοροι τόσο των κατηγορουμένων όσο και της οικογένειας του Μαραντόνα προετοιμάζονται για έναν νέο κύκλο αντιπαραθέσεων.

Η δίκη για τον θάνατό του, με όλες τις ανατροπές και τις διενέξεις της, μοιάζει σαν προέκταση της ταραχώδους ζωής του, με τη διαφορά ότι το «χέρι του Θεού» πρέπει να κάνει ξανά το θαύμα του, αυτή τη φορά για να λάμψει η αλήθεια.