Απόπειρα εμπρησμού στην Αγία Σοφία αποκάλυψε με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Ασφαλείας της Κωνσταντινούπολης. Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 11 Ιουλίου 2025.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το δίκτυο EKOL TV από το κλειστό κύκλωμα της Αγίας Σοφίας, διακρίνεται ένας άνδρας με κόκκινο καπέλο να σκύβει και να βάζει φωτιά σε χαρτιά τα οποία στη συνέχεια τοποθετεί στο χαλί. Δευτερόλεπτα αργότερα απομακρύνεται και διακρίνονται φλόγες.

Το περιστατικό έλαβε χώρα μετά την προσευχή. Ο άνδρας πέρασε από την είσοδο χωρίς να κινήσει υποψίες. Δεν μετέφερε εύφλεκτο υλικό και διαπιστώθηκε ότι είχε πολλά μικρά χαρτιά στις τσέπες του.

Μια γυναίκα παρατήρησε τη φωτιά, ειδοποίησε τον ιμάμη της Αγίας Σοφίας, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να σβήσει τη φωτιά. Η γυναίκα και ένα άτομο που προσευχόταν εκείνη την ώρα έσπευσαν για βοήθεια.

Η φωτιά τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο λόγω της άμεσης κινητοποιήσης.

Η Αγία Σοφία δεν υπέστη σοβαρές ζημιές από την απόπειρα εμπρησμού λόγω του σημείου που επέλεξε ο δράστης να βάλει φωτιά. Στη μαρμάρινη στήλη που άναψε φωτιά δεν υπήρχε εύφλεκτο υφασμάτινο κάλυμμα

«Στις 11.07.2025 στις 23.50, ο ύποπτος M.G., ο οποίος προκάλεσε την καύση του χαλιού καίγοντας βιβλία μέσα στο τζαμί της Αγίας Σοφίας, εντοπίστηκε αμέσως και συνελήφθη.

Mesut Güçlü, who tried to burn Hagia Sophia, was arrested.

It was learned that the person had previously slept in Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital. pic.twitter.com/4MS3LDCXCo

— 1880 News (@1880News) August 5, 2025