Αυτή τη νίκη την είχε ανάγκη όσο τίποτα άλλο και την πήρε μετά από μια ασύλληπτη εμφάνιση!

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε το «κόλπο» της χρονιάς -μέχρι τώρα- στην Premier League, διαλύοντας την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ με 3-0 μέσα στο «Άνφιλντ», στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής.

Ένα αγωνιστικό ξέσπασμα από τους «ρεντς» που έφτασαν τις δύο σερί νίκες στο πρωτάθλημα, πήραν μια πολύ σημαντική βαθμολογική ανάσα και δείχνουν ότι το κακό τους διάστημα στη σεζόν, όχι μόνο ήταν μια παρένθεση, αλλά και πως βρίσκεται πλέον στο παρελθόν.

Τα γκολ της ιστορικής νίκης πέτυχαν οι Μουρίγιο (33′), Σαβόνα (46′) και Γκιμπς-Γουάιτ (78′).

Αυτή ήταν μια ιστορική νίκη για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, αφού πέτυχε δύο σερί νίκες στην έδρα της Λίβερπουλ για πρώτη φορά μετά το 1963, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως αυτή ήταν και η πρώτη φορά που νικά την εν ενεργεία πρωταθλήτρια της Premier League στην έδρα της, μετά το 1994 όταν είχε νικήσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ».

Η τέλεια εμφάνιση

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η Νότιγχαμ Φόρεστ ανέβηκε στη βαθμολογία, φτάνοντας τους 12 βαθμούς και την 16η θέση, την ώρα που η Λίβερπουλ έμεινε στους 18 και την 11η. Από τα πρώτα λεπτά του αγώνα φάνηκε ότι οι φιλοξενούμενοι θα έβαζαν πολύ δύσκολα στους «κόκκινους» του Μέρσεϊσάιντ και όπως αποδείχθηκε ένα… 90λεπτο αργότερα, όντως πραγματοποίησαν πρακτικά την τέλεια εμφάνιση!

Μετά από μια καλή ευκαιρία του Σαλάχ στο 19′, η επόμενη σημαντική φάση του αγώνα ήταν το 0-1 της Φόρεστ, με τον Μουρίγιο να σκοράρει με σουτ μετά από κόρνερ. Ένα λεπτό αργότερα ο Ζεσούς σκόραρε ξανά για τη Φόρεστ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR για χέρι, ενώ στο 40′ ο Σελς μπλόκαρε σταθερά την κεφαλιά του Μακ Άλιστερ.

Δυνατό ήταν τη μπάσιμο της Φόρεστ και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Σαβόνα να σκοράρει με σουτ από το ύψος του πέναλτι στο 46′, μετά από γύρισμα του Γουίλιαμς. Στο 62ο λεπτό το σουτ του Σαλάχ πέρασε λίγο έξω, ενώ στο 78’ ο Άλισον απέκρουσε προσωρινά το σουτ του Χάντσινσον, όχι όμως και αυτό του Γκιμπς-Γουάιτ που πήρε το ριμπάουντ και πλάσαρε για να διαμορφώσει το τελικό 0-3.

Οι συνθέσεις

Λίβερπουλ: Άλισον, Κερκέζ (68’ Ρόμπινσον), Κονατέ (54’ Εκιτικέ), Φαν Ντάικ, Σομποσλάι, Μακ Άλιστερ, Τζόουνς (78′ Ενγκουμόα), Χράφενμπερχ, Χάκπο, Σαλάχ, Ίσακ (68’ Κιέζα).

Νότιγχαμ Φόρεστ: Σελς, Ουίλιαμς, Μιλένκοβιτς, Σαβόνα, Μουρίγιο, Σανγκαρέ, Άντερσον, Γκιμπς Γουάιτ, Εντόι (86′ Χάντσον Οντόι), Ντομίνγκες (62’ Χάτσινσον), Ζέσους (86′ Γέιτς).