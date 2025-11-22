Λόγω τεχνικού προβλήματος ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 1323, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Κιάτο, στις 17:32 στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train εφεδρικός συρμός έφτασε άμεσα στο σημείο, προκειμένου οι 300 επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους, με την καθυστέρηση να διαμορφώνεται στα 83 λεπτά.

Κατά τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train παρέμενε διαρκώς κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του δρομολογίου.

Ωστόσο, εξαιτίας του ανωτέρω συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και στα υπόλοιπα δρομολόγια του Προαστιακού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.