Σοβαρή δηλητηρίαση από σούσι υπέστη ένας 22χρονος στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός, ο οποίος όπως ανέφερε κατανάλωνε συχνά σούσι, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία αμέσως μετά το γεύμα του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Οι γιατροί τον υπέβαλαν σε χειρουργική επέμβαση, καθώς αρχικά εκτίμησαν ότι αντιμετώπιζε νεοπλασία. Τελικά, διαπιστώθηκε ότι είχε μολυνθεί από το εντερικό παράσιτο «ανισάκις», το οποίο συναντάται σε ωμά ή ανεπαρκώς μαγειρεμένα ψάρια.

Στον 22χρονο χορηγήθηκε αντιβίωση και πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, με την κατάστασή του να παραμένει σταθερή.

Το πρώτο περιστατικό στην Ελλάδα

Πρόκειται για το πρώτο περιστατικό δηλητηρίασης από το παράσιτο «ανισάκις» που καταγράφεται στην Ελλάδα.

Πάνω από το 90% των περιπτώσεων ανισακίασης παγκοσμίως αναφέρονται στην Ιαπωνία. Μάλιστα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι ετησίως εμφανίζονται περίπου 56 εκατομμύρια περιπτώσεις παρασιτικών λοιμώξεων που σχετίζονται με την κατανάλωση προϊόντων ψαριών.

Τι είναι η Ανισακίαση

Η ανισακίαση είναι μια παρασιτική νόσος του γαστρεντερικού συστήματος που προκαλείται από την τυχαία κατάποση προνύμφων του σκουληκιού Anisakis simplex. Ο άνθρωπος μολύνεται όταν καταναλώνει ωμά ή ατελώς μαγειρεμένα/κατεψυγμένα θαλασσινά που είναι μολυσμένα με ζωντανές προνύμφες.

Οι προνύμφες έχουν μήκος 1-2 εκατοστά και μοιάζουν με μικρά, λευκά, σπειροειδή σκουλήκια. Μπορεί να είναι ορατές στην επιφάνεια των εντοσθίων ή και μέσα στη σάρκα του ψαριού. Ωστόσο, συχνά δεν είναι εύκολα ορατές.

Τα συμπτώματα

Τα πιο τυπικά συμπτώματα της γαστρικής ανισακίασης περιλαμβάνουν κοιλιακό άλγος, ναυτία, πυρετό και έμετο εντός ωρών από την κατάποση των προνυμφών.

Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν αλλεργικές αντιδράσεις, εντερική απόφραξη και ακόμη και αναφυλακτικό σοκ.

Πρόληψη

Οι προνύμφες του Anisakis σκοτώνονται με τη θερμότητα ή την κατάψυξη.

Μαγειρέψτε τα ψάρια και τα θαλασσινά σε εσωτερική θερμοκρασία τουλάχιστον 63°C.

Εάν πρόκειται να καταναλώσετε ψάρια ωμά ή ελαφρώς μαγειρεμένα, πρέπει να τα καταψύξετε πρώτα: