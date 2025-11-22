Νέα γραπτή ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης μετά την πρόσφατη ερώτησή του για αθέμιτες καταχρηστικές πρακτικές funds και servicers. Ως συντονιστής της επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Κεφαλλονίτης καθηγητής καταγγέλλει, στη νέα παρέμβαση του, τη χορήγηση ευαίσθητων κτηματολογικών δεδομένων εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών, στη συντριπτική τους πλειονότητα Ελλήνων, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σύμφωνα με καταγγελίες προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εταιρεία παρείχε πρόσβαση στα κτηματολογικά δεδομένα πολιτών σε εταιρία real estate που συνεργάστηκε εν συνεχεία με εταιρία servicer και οποία εξαγοράστηκε μερικώς από ελληνική τράπεζα. Όπως ενημέρωσε ο κ. Φαραντούρης, το fund φέρεται να έχει συμβληθεί και με την ελληνική κυβέρνηση πάνω στη συλλογή δεδομένων για πλειστηριασμούς ακινήτων.

Κατά τον Έλληνα ευρωβουλευτή «τα ανωτέρω καταγγελλόμενα συνιστούν α) παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, περί αθέμιτου ανταγωνισμού και της χρηστής διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων, β) κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην «Ελληνικό Κτηματολόγιο», έργα της οποίας συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, και γ) ενισχύουν τις αθέμιτες πρακτικές των servicers κατά δανειοληπτών».

Κατόπιν τούτων, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ρωτά την Επιτροπή:

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Χρηματοδοτήθηκε με ευρωπαϊκούς πόρους η υλοποίηση της σύμβασης της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με την εταιρία real estate;

Αν ναι, θεωρεί ότι αυτή η χρηματοδότηση είναι σύμφωνη με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και εάν όχι, τι μέτρα σκοπεύει να λάβει;

Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για τη διερεύνηση της ενδεχόμενης διαρροής κτηματολογικών δεδομένων εκατομμυρίων πολιτών, κατά παράβαση του ενωσιακού δικαίου;»

Σε σχετικές δηλώσεις του, ο Νικόλας Φαραντούρης έκανε λόγο για «ανένδοτο αγώνα κατά των funds και servicers με κάθε νόμιμο μέσο, στις Βρυξέλλες και παντού». Προανήγγειλε επίσης «νέες αποκαλύψεις και παρεμβάσεις ενώπιον των θεσμικών οργάνων της ΕΕ».