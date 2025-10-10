Η ρύθμιση που θα έβαζε κανόνες στο… χάος των διεκδικήσεων του Δημοσίου επί χιλιάδων ακινήτων ιδιωτών σε όλη τη χώρα παίρνει παράταση ζωής. Η νομοθετική παρέμβαση που είχε εξαγγελθεί την άνοιξη του 2025, με στόχο να ψηφιστεί εντός εξαμήνου και να καθορίσει με σαφήνεια πότε το Δημόσιο έχει δίκιο να διεκδικεί και πότε πρέπει να αποσύρεται, πηγαίνει ακόμη πιο πίσω. Και μαζί της, παρατείνεται και η αγωνία χιλιάδων ιδιοκτητών.

Ψηφίστηκε νέα ρύθμιση

Η μεταβατική προθεσμία που είχε δώσει τότε η κυβέρνηση και «πάγωνε» τις διεκδικήσεις του Δημοσίου επί ιδιωτικών ακινήτων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Και καθώς η αναμενόμενη ρύθμιση ακόμη δεν είναι έτοιμη, με τροπολογία – προσθήκη σε νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που ψηφίστηκε χθες, παραμένουν σε προσωρινή αναστολή όλες οι κτηματολογικές αγωγές του Δημοσίου έως τις 31 Ιανουαρίου 2026.

Γιατί αποφασίστηκε νέα αναστολή

Το σκεπτικό; Να μην κατατεθούν νέες αγωγές και να σταματήσουν οι εκκρεμείς δίκες έως να αποφασιστεί το περιεχόμενο της νομοθετικής ρύθμισης που ετοιμάζουν τα υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (σ.σ. εποπτεύει το Κτηματολόγιο), η οποία θα καθορίζει τα σαφή και ενιαία κριτήρια για το πότε μία έκταση χαρακτηρίζεται δημόσια περιουσία ώστε αφενός να αποφεύγονται αδικαιολόγητες διεκδικήσεις και αφετέρου να περιοριστούν η ταλαιπωρία των πολιτών και ο φόρτος των δικαστηρίων.

Με απλά λόγια, το Δημόσιο θα συνεχίσει για άλλους τέσσερις μήνες να μην διεκδικεί περιουσίες ιδιωτών μέχρι να αποφασιστεί και να καθοριστεί με ειδική ρύθμιση πότε και τι θα μπορεί να διεκδικεί.

Έγγραφα από την Τουρκοκρατία και διεκδικήσεις του 21ου αιώνα

Το ζήτημα αγγίζει δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις ακινήτων, από την Καρδίτσα μέχρι την Αττική και από τη Χαλκιδική έως τη Μύκονο. Μόνο στις Κυκλάδες εκκρεμούν περισσότερες από 250 αγωγές του Δημοσίου.

Πριν η διαδικασία «παγώσει» κτηματικές και δασικές υπηρεσίες ανά τη χώρα συνέχιζαν να εγείρουν αξιώσεις με βάση παλιά έγγραφα – ορισμένα ακόμη και από την εποχή της Τουρκοκρατίας – ή και χωρίς. Κι όμως, ο Άρειος Πάγος έχει κρίνει επανειλημμένα ότι τέτοιες αποδείξεις δεν αρκούν. Για να αναγνωριστεί κυριότητα του Δημοσίου, απαιτείται τίτλος ή αποδεδειγμένη νομή ή κατοχή.

Παρά ταύτα, οι αγωγές συνεχίζονταν καθώς οι δημόσιοι υπάλληλοι φοβούνταν ότι διαφορετικά θα κινδύνευαν να παραπεμφθούν για απιστία.

Οπότε ότι αποτυπώνεται στον Δασικό Χάρτη ως δάσος ή δασική έκταση θεωρούνταν δημόσια περιουσία και διεκδικούνταν. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία καθώς πλησιάζει το τέλος της κτηματογράφησης οπότε αναμενόταν βροχή δικαστικών προσφυγών.

Η παράταση ως «ανάσα» και ως τεστ αξιοπιστίας

Η ρύθμιση που ψηφίστηκε χθες βάζει σε «λειτουργία αναμονής» την εκδίκαση όλων των υποθέσεων που έχουν ήδη κατατεθεί και βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της εκκρεμοδικίας στον πρώτο βαθμό έως το τέλος Ιανουαρίου 2026.

Επίσης, καμία νέα κτηματολογική αγωγή δεν θα κατατίθεται με αντικείμενο τη διόρθωση των πρώτων εγγραφών στο Κτηματολόγιο. Παρ’ όλα αυτά, οι πολίτες που δεν θέλουν περαιτέρω καθυστέρηση μπορούν – με αίτηση στον πρόεδρο του αρμόδιου τριμελούς συμβουλίου – να ζητήσουν την κανονική πρόοδο της δίκης τους.

Έρχεται λύση ή νέα αναβολή;

Το «στοίχημα» πλέον είναι αν η νέα προθεσμία θα αποδειχθεί ως το τέλος μιας πολύχρονης γραφειοκρατικής εκκρεμότητας ή απλώς ως άλλη μία στάση στον… μαραθώνιο των αναβολών.

Έως ότου υπάρξει ενιαίο και ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο με σαφή κριτήρια, το Δημόσιο θα συνεχίσει να κινείται σε μια γκρίζα ζώνη, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στην προστασία της δημόσιας περιουσίας και στην υπερβολή που μετατρέπει τον πολίτη σε αντίδικο του κράτους.

