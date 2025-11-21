Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και των πολλών αιτημάτων από σχολεία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, το ΒΗΜΑ και ο θεσμός των Μαθητικών Εφημερίδων ανακοινώνουν ότι η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής στον 2ο Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2025 (ώρα 23:59).

Η παράταση αυτή δίνει τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερες μαθήτριες και μαθητές να οργανώσουν τις δημοσιογραφικές τους ομάδες, να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να συμμετάσχουν σε έναν θεσμό που προάγει τη δημιουργικότητα, τον κριτικό γραμματισμό και τον διάλογο μέσα στη σχολική κοινότητα.

Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζουν να υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού, όπου είναι διαθέσιμες και όλες οι σχετικές πληροφορίες και οδηγίες.

Το ΒΗΜΑ καλεί όλα τα σχολεία που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τη νέα προθεσμία και να δώσουν στους μαθητές τους την ευκαιρία να εκφραστούν, να συνεργαστούν και να παρουσιάσουν τη δική τους ματιά στον κόσμο μέσα από τις σχολικές εφημερίδες που θα δημιουργήσουν.

Γιατί να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων του ΒΗΜΑΤΟΣ

Ο θεσμός, που φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ετήσιο σημείο αναφοράς για τη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα, ενθαρρύνει τη νέα γενιά να αρθρώσει τη δική της φωνή στον δημόσιο διάλογο, μέσα από την έκδοση των σχολικών εφημερίδων που θα σχεδιάσουν και θα επιμεληθούν οι ίδιοι οι μαθητές, με την καθοδήγηση των καθηγητών τους.

Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας της Ελλάδας και της Κύπρου και υλοποιείται σε συνεργασία με πέντε κορυφαία πανεπιστήμια των δύο χωρών — ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο Κύπρου — καθώς και με το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας στην Ισπανία. Συνεργαζόμενοι φορείς είναι επίσης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (ΕΟΕ).

Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από πρυτάνεις, πανεπιστημιακούς, θεσμικούς εκπροσώπους και μέλη της δημοσιογραφικής ομάδας του ΒΗΜΑΤΟΣ, διασφαλίζοντας υψηλό ακαδημαϊκό και δημοσιογραφικό κύρος στην αξιολόγηση των συμμετοχών.

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, οι συντακτικές ομάδες και οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα διακριθούν θα κερδίσουν μεγάλα έπαθλα, όπως εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό και την Ελλάδα, δωρέαν συμμετοχή σε προγράμματα e-learning των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έξυπνες συσκευές κ.α.

Τι είχε γίνει στον 1ο Διαγωνισμό

Ο 1ος Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων πραγματοποιήθηκε κατά το περασμένο σχολικό έτος (2024-2025), στον οποίο δήλωσαν συμμετοχή περισσότερα από 300 σχολεία σε Ελλάδα και Κύπρο. Υποβλήθηκαν 133 σχολικές εφημερίδες, από τις οποίες συμπεριλήφθησαν στη βραχεία λίστα οι 22.

Το 1ο βραβείο καλύτερης σχολικής εφημερίδας κέρδισε η «Εκτός Ύλης» από το 1ο ΓΕΛ Ραφήνας.

Το 2ο βραβείο καλύτερης σχολικής εφημερίδας κέρδισε ο «Ευαγγελειαφόρος» από την Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.

Το 3ο βραβείο καλύτερης σχολικής εφημερίδας κέρδισε η «ΤΥΠΙΚΟΙ Άτυποι» από το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Άστρους «ΔΗΜ. Θ. ΣΑΚΑΛΗΣ».

Εύφημο μνεία έλαβε η σχολική εφημερίδα «Το ΝΗΜΑ» από το Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας.

Τα βραβεία καλύτερων κειμένων δόθηκαν στους μαθητές: Μαστιχιάδη Εμμανουήλ από την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή, Θάνο Μαυρόγιαννη και Φιλιώ Μαυρόγιαννη από το 2ο ΓΕΛ Άργους, Εύη Αναστασιάδη και Σταύρο Κυπριανίδη από το 1ο ΓΕΛ Ραφήνας.

Η συντακτική ομάδα της σχολικής εφημερίδας «Εκτός Ύλης» ταξίδεψε σε Χίο και Οινούσσες, ενω οι πέντε μαθητές που διακρίθηκαν για τα κείμενά τους ταξίδεψαν στη Νέα Υόρκη.