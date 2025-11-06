Ανάμεσα στα πολλά που ξεχνάμε ή υποβαθμίζουμε οι δημοσιογράφοι είναι και η ιδιότητα του αναγνώστη. Την παραβλέπουμε ή την ασκούμε διεκπεραιωτικά καθώς είμαστε βυθισμένοι στην αυτοαναφορικότητα που κάθε επαγγελματικός ή μη μικρόκοσμος γεννά.

Αφορμή για την παραπάνω σκέψη είναι η εμπειρία μου από τον πρώτο διαγωνισμό σχολικών εφημερίδων του ΒΗΜΑΤΟΣ, ο οποίος θα συνεχιστεί για δεύτερη χρονιά και κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Μέσα από τα κείμενα των μαθητών και των μαθητριών επέστρεψα σε μια πιο ρομαντική, πληθωρική και οπωσδήποτε πιο έντονα βιωμένη εκδοχή του αναγνώστη: έκανα εικασίες για πτυχές τις προσωπικότητάς τους, σκεφτόμουν ότι αν πιστεύουν αυτό και αυτό για ένα θέμα, τότε μάλλον πιστεύουν αυτό κι αυτό για ένα άλλο, αναρωτιόμουν πώς να ένιωθαν όταν έγραφαν τα θέματα τους, να είχαν άγχος, να ήταν κουρασμένα, να εύχονταν να είχαν λίγο χρόνο παραπάνω για να ξανακοιτάξουν κάτι. Περιττό να πω ότι ήδη ανυπομονώ να διαβάσω τις φετινές συμμετοχές.

Είχα μάλιστα τη χαρά να έρθω πιο κοντά κάποια από αυτά τα παιδιά.

Ταξιδέψαμε με τη συντακτική ομάδα του 1ου ΓΕΛ Ραφήνας σε Χίο και Οινούσσες και στη Νέα Υόρκη με τα παιδιά που έγραψαν τα καλύτερα κείμενα, δηλαδή την Εύη, τη Φιλιώ, τον Θάνο, τον Μανώλη και τον Σταύρο.

Ήθελα πραγματικά να τα γνωρίσω, αλλά χωρίς να είμαι και ο θείος που κάθεται με τη νεολαία. Είχαν άλλα -καλύτερα- σχέδια: για εκείνα ήμουν «ο κύριος Βήμας», το οποίο ακούστηκε για πρώτη φορά από τα χείλη τους ένα μεσημέρι στη Χίο με όλη την εφηβική σπιρτάδα, ανεμελιά, ευαισθησία και ροπή προς την «ζαβολιά». Το υιοθέτησαν αμέσως.

Ως «κύριος Βήμας», λοιπόν, δεν θα ξεχάσω την επιστροφή από Οινούσσες για Χίο, στο κατάστρωμα του μικρού πλοίου.

Ως «κύριος Βήμας» θα έχω πάντα κάπου φυλαγμένη μέσα μου την έκφραση των πέντε μαθητών όταν είδαν ξαφνικά τα ονόματά τους να εμφανίζονται στο billboard του Nasdaq.

Ως «κύριος Βήμας» είμαι φανατικός αναγνώστης. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς τους μαθητές και αυτές τις μαθήτριες θα γίνουν δημοσιογράφοι. Ξέρω όμως ότι οι ιστορίες του ηλέκτρισαν την ψυχή μου και μετακίνησαν το βλέμμα μου.

Όπως ξέρω ότι όλοι και όλες τους ανεξαιρέτως έχουν τα εφόδια για να γίνουν ενεργοί πολίτες, αυτοί που είναι αναγκαίοι σε κάθε Δημοκρατία, αυτοί που θα κρίνουν, θα αξιολογούν και θα δρουν -δεν θα αναθέτουν. Αυτοί θα είναι οι μελλοντικοί μας αναγνώστες. Μακάρι να σταθούμε αντάξιοί τους.

Ήδη έχουν φτάσει οι πρώτες συμμετοχές για τον 2ο Διαγωνισμό και η φόρμα θα είναι ανοιχτή έως και τις 24/11 .

Αναγνώστης ξανά -και για πάντα.