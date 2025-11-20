Το Ισραήλ αναμένει να διατηρήσει την πρόσβαση σε πιο προηγμένα αμερικανικά όπλα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης την Πέμπτη, όταν ρωτήθηκε για το σχέδιο της Ουάσιγκτον να πουλήσει πολεμικά αεροσκάφη F-35 στη Σαουδική Αραβία.

Το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα της Μέσης Ανατολής που χρησιμοποιεί το μοντέλο F-35, ένα από τα πιο προηγμένα πολεμικά αεροσκάφη που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Η νομοθεσία των ΗΠΑ, άλλωστε, εγγυάται στο Ισραήλ το «ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα» στην περιοχή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν μια μακροχρόνια συμφωνία, η οποία είναι ότι το Ισραήλ διατηρεί το ποιοτικό πλεονέκτημα όσον αφορά την άμυνά του», δήλωσε η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν, στους δημοσιογράφους.

«Αυτό ίσχυε χθες, αυτό ίσχυε σήμερα, και ο πρωθυπουργός (Μπεντζαμίν Νετανιάχου) πιστεύει ότι αυτό θα ισχύει αύριο και στο μέλλον», πρόσθεσε.

Η πώληση των F-35 στη Σαουδική Αραβία

Τα σχόλια της εκπροσώπου ήταν το πρώτο επίσημο σχόλιο της ισραηλινής κυβέρνησης για την πώληση στη Σαουδική Αραβία, που ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από τον Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Η Σαουδική Αραβία δεν αναγνωρίζει επίσημα το κράτος του Ισραήλ. Ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα ότι το βασίλειο επιθυμεί επίσημους δεσμούς με το Ισραήλ, αλλά θέλει επίσης να διασφαλίσει μια σαφή πορεία για μια λύση δύο κρατών με παλαιστινιακή ανεξαρτησία.

Ο Νετανιάχου του Ισραήλ αντιτίθεται σθεναρά στην παλαιστινιακή κρατική υπόσταση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι τα σαουδαραβικά αεροσκάφη δεν θα έχουν ανώτερα χαρακτηριστικά που βρίσκονται στα ισραηλινά μαχητικά F-35, τα οποία περιλαμβάνουν προηγμένα συστήματα όπλων και εξοπλισμό ηλεκτρονικού πολέμου.