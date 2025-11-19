Το κείμενο της Λένας Κιτσοπούλου, που γράφτηκε το 2009, παραγγελία του Εθνικού Θεάτρου, και παρουσιάστηκε τότε στο κοινό με τη Μαρία Πρωτόπαππα, αποδείχτηκε όχι μόνο διαχρονικό αλλά και διαρκώς επίκαιρο. Μέσα σ’ έναν μονόλογο καθημερινότητας –με καυστικό χιούμορ και ειρωνικό σχολιασμό– έχουν χωρέσει όλα τα κλισέ και οι συμβάσεις που καταπιέζουν τη ζωή μας. Μια 37χρονη γυναίκα τα εκφράζει με τον δικό της, προσωπικό τρόπο και μέσα από τα λόγια της σιγά σιγά κορυφώνει τις αντιδράσεις και τον θυμό της. Μια κραυγή…

Παίζει: Μαρία Σολωμού

Συντελεστές: Συγγραφέας: Λένα Κιτσοπούλου, Σκηνοθεσία: Φρόσω Λύτρα, Σκηνική σύνθεση: Στέλιος Γαβαλάς, Βασίλης Πέρρος, Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης, Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου, Πρωτότυπη μουσική: (DNA) Μιχάλης Νιβολιανίτης, Αλέξανδρος Χρηστάρας, Βοηθός σκηνοθέτη: Μαίρη Ανδρέου, Φωτογραφίες αφίσας: Αχιλλέας Χαρίτος, Φωτογραφίες & Τrailer παράστασης: Ελένη Κατρακαλίδου, Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού και επικοινωνίας: Ελίνα Λαζαρίδου, Παραγωγή: Stages Network Μονοπρόσωπη ΑΕ

Info

Θέατρο: Κινηματοθέατρο Κολοσσαίον Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 150, Θεσσαλονίκη,

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 24 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου

Παραστάσεις: Δευτ.-Τρ.: 20:00

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήριο: 16€-18€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α.» από το inTickets.