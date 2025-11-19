Το κείμενο της Λένας Κιτσοπούλου, που γράφτηκε το 2009, παραγγελία του Εθνικού Θεάτρου, και παρουσιάστηκε τότε στο κοινό με τη Μαρία Πρωτόπαππα, αποδείχτηκε όχι μόνο διαχρονικό αλλά και διαρκώς επίκαιρο. Μέσα σ’ έναν μονόλογο καθημερινότητας –με καυστικό χιούμορ και ειρωνικό σχολιασμό– έχουν χωρέσει όλα τα κλισέ και οι συμβάσεις που καταπιέζουν τη ζωή μας. Μια 37χρονη γυναίκα τα εκφράζει με τον δικό της, προσωπικό τρόπο και μέσα από τα λόγια της σιγά σιγά κορυφώνει τις αντιδράσεις και τον θυμό της. Μια κραυγή…