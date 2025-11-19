Μπορεί να πέρασαν 36 χρόνια από τότε που «γεννήθηκε» και 28 απ’ την τελευταία της παράσταση, ωστόσο η «Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου παραμένει το δροσερό κορίτσι που θέλει να περιπλανηθεί στον κόσμο και να ζήσει νέες περιπέτειες που τώρα πια φτάνουν ως το διάστημα. Σε διασκευή-σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, η ιστορία της ξεδιπλώνεται μέσα από έναν σύγχρονο τρόπο αφήγησης που εξελίσσεται όπως τα παιχνίδια των παιδιών. Και μιλάει γι’ αυτή την κοπέλα που με το πείσμα και την αγάπη της πέτυχε τα ακατόρθωτα.
Παίζουν: Β. Αθανασόπουλος, Γ. Βαρβαρέσος, Π. Δημοτάκης, Β. Κόκκινος, Φ. Κοσμάς, Χ. Παπαδόπουλος, Ι. Παπαμιχαλοπούλου, Τ. Ροδοβίτης,
Understudy: Δ. Κυριακόπουλος
Συντελεστές: Διασκευή-Σκηνοθεσία: Θ. Μοσχόπουλος, Μουσική: Κ. Σελαμσής, Σκηνικά: Ε. Νανοπούλου, Κοστούμια: Κ. Μπρέισγουελ, Φωτισμοί: Σ. Αλεξιάδου, Επιμ. κίνησης: Φ. Νικολάου, Φωτογραφίες-Βίντεο: Π. Σκαφίδας, Graphics and video promo: Α. Βρυώνη, Δημ. Σχέσεις-Επικοινωνία: Μ. Κοσκινά, Digital marketing: Κ. Γεωργοπούλου, Α’ Βοηθός σκηνοθέτη: Σ. Μπαρ- μπουνάκης, Β’ Βοηθός σκηνοθέτη: Π. Μακροδημήτρη, Γ’ Βοηθός σκηνοθέτη: Μ. Κώνστα
Info
Θέατρο: Πόρτα, Λεωφ. Μεσογείων 59, Αθήνα, τηλ.: 210 7711333
Έναρξη – Ολοκλήρωση: 25 Οκτωβρίου -6 Ιανουαρίου
Παραστάσεις: Σάβ.: 15:00 Κυρ.: 11:30
Διάρκεια: 75΄
Εισιτήριο: 10€-13€
Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Ελίζα» από το inTickets.