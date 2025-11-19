Ο Φωκάς Ευαγγελινός μεταφέρει στη σκηνή του Παλλάς την Αλεξάνδρεια του Μεσοπολέμου μέσα απ’ την ιστορία ενός μεγάλου έρωτα. Φυλές, γλώσσες, θρησκείες, πολιτισμοί μπλέκονται με μουσικές, τραγούδια και ποίηση, με τον Καβάφη και τις μυρωδιές μιας πόλης που μοιράζεται ανάμεσα στη γαλήνη και τις πολιτικές αναταραχές. Το εντυπωσιακό σκηνικό του Μανόλη Παντελιδάκη, τα κοστούμια της Ιωάννας Τσάμη, οι συνθέσεις της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, οι στίχοι του Αρη Δαβαράκη αγκαλιάζουν το κείμενο της Ζέτης Φίτσιου και η Αννα Μάσχα ηγείται ενός πολυμελούς θιάσου.
Παίζουν: Α. Μάσχα, Ε. Μανούρη, Ι. Παπαζήσης, Α. Μαγγόνας, Χ. Αλεξανιάν, Ε. Καρακάση, Α. Κοτσοβούλου, Δ. Δεγαΐτης, Φ. Παπαθεοδώρου, Λ. Ματσάγγου, Γ. Ψυχογυιός, Γ. Στόλλας, Γ. Μάνιος, Α. Σιάτρας, Δ. Μαχαίρας, Χ. Νικολάου, Δ. Πολίτη, Ε. Βαλατσού, Ά. Λεμπεντένκο, Π. Παντέρας, Μ. Βασιλάκη, Ν. Φραντζέσκος, Β. Σουρρή, Η. Ιωαννίδου.
Συντελεστές: Σύλληψη-σκην/σία: Φ. Ευαγγελινός, Κείμ.: Ζ. Φίτσιου, Μουσ.: Ε. Ρεμπούτσικα, Στίχοι: Ά. Δαβαράκης, Σκηνικό: Μ. Παντελιδάκης, Ενδυματολόγος: Ι. Τσάμη, Video art: Π. Μάκκας, Σχεδ. φωτ.: Γ. Τέλλος, Σ. Κάλτσου, Μουσική διδασκ.: Π. Δήμας, Β. σκηνοθέτη: Ε. Νάκου
Info
Θέατρο: Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, Αθήνα, τηλ.: 210 3213100
Έναρξη – Ολοκλήρωση: 14 Νοεμβρίου-4 Ιανουαρίου
Παραστάσεις: Τρ. (18/11): 20:00 Πέμ.: 20:00 Παρ.-Σάβ.: 21:00 Κυρ.: 19:30
Διάρκεια: 150΄
Εισιτήριο: 18€-100€
Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Αλεξάνδρεια» από το inTickets.