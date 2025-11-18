Ερωτηματικά εχουν δημιουργηθεί γύρω από τον θάνατο ενός 58χρονου ο οποίος μετά από τροχαίο που είχε στον Νέο Κόσμο μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στον «Ευαγγελισμό», όπου λίγο αργότερα κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Ο άνδρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του, το απόγευμα της Δευτέρας στην οδό Σουλιέ 9.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πλέον πολλαπλά ενδεχόμενα για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., ανοικτό παραμένει το σενάριο ο οδηγός να υπέστη ανακοπή καρδιάς είτε λίγο πριν είτε αμέσως μετά την πρόσκρουση.

Τα τραύματα στο κεφάλι

Ωστόσο, η υπόθεση περιπλέκεται από το γεγονός ότι ο 58χρονος έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι εξετάζεται σοβαρά και το ενδεχόμενο να γρονθοκοπήθηκε από τους επιβάτες διερχόμενης μοτοσικλέτας, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό.

Μάλιστα, οι Αρχές αναζητούν μια μηχανή με δύο επιβαίνοντες, ωστόσο παραμένει ασαφές ποιος κυνηγούσε ποιον και υπό ποιες συνθήκες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο πριν από τη σύγκρουση.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 58χρονου αναμένεται να αποσαφηνιστούν με την ιατροδικαστική έκθεση.