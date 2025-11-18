Σε μια προσωπική εξομολόγηση, η Κατερίνα Νοτοπούλου εμφανίστηκε στο δεύτερο επεισόδιο του νέου vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς» με τον Θεολόγο Ηλιού, μιλώντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια για άγνωστες πλευρές της ζωής της και της πολιτικής της πορείας.

Η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για το σοβαρό πρόβλημα ακοής που ανέπτυξε το 2015 άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά της. Όπως είπε, πλέον δεν μπορεί να ακούσει νέα τραγούδια και ακούει μόνο όσα θυμάται μέχρι το 2015, σημειώνοντας με συγκίνηση: «Έμαθα να υπάρχω ξανά από την αρχή».

«Χρειάστηκε να μάθω έναν νέο τρόπο να υπάρχω»

Αναφερόμενη στο αυτοάνοσο νόσημα που αντιμετωπίζει, περιέγραψε πως η βαρηκοΐα στα όρια της κώφωσης ήταν το μόνιμο αποτύπωμα της ασθένειας. «Με τα αυτοάνοσα μαθαίνεις να ζεις. Χρειάστηκε να μάθω έναν νέο τρόπο να υπάρχω», είπε χαρακτηριστικά.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η Κατερίνα Νοτοπούλου δεν δίστασε να μιλήσει και για τις σεξιστικές επιθέσεις που έχει δεχτεί όλα αυτά τα χρόνια στην πολιτική: «Συνειδητοποίησα με δύσκολο και βίαιο τρόπο ότι ο σεξισμός είναι παντού. Οι γυναίκες χρειάζεται να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες», τόνισε.