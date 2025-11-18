Η Ελλάδα δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην Ολομέλεια της Βουλής. Όπως είπε χαρακτηριστικά για το θέμα αυτό «αποστολή στρατευμάτων δεν υπάρχει καμία πρόθεση να γίνει», απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

Καταλογίζοντας πολιτικό μηδενισμό στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι «δεν θα μας χειροκροτήσετε ό,τι και να κάνουμε. Δεν έχω παρατηρήσει τέτοια γενναιότητα ούτε με τη Chevron, ούτε με τα θαλάσσια πάρκα, ούτε με την ενίσχυση της Άμυνας. Παρατηρούμε έναν πολιτικό μηδενισμό, δεν περιμένουμε επιβράβευση». Αναφερόμενος στην κριτική για τις σχέσεις της κυβέρνησης με την προεδρία Τραμπ, ένα θέμα που έχει ασκήσει κριτική ο κ. Βελόπουλος, ο υπουργός Εξωτερικών σχολίασε πως η πραγματικότητα διέψευσε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.

«Η Ελλάδα είναι πολύ ισχυρή με μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο, με ενισχυμένη άμυνα και βρίσκεται στον σκληρό πυρήνα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, με ισχυρές συμμαχίες», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, ενώ συμπλήρωσε πως «η Ελληνική προεδρία με τις πολιτικές της πρωτοβουλίες, θα συμβάλει ώστε η Ευρώπη να καταστεί ένας ισχυρός πόλος έτσι ώστε να καταστούν και οι ευρωπαϊκές αξίες ισχυρές».

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στο γραφείο της Προεδρίας της ΕΕ, το νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα στη Βουλή, λέγοντας πως είναι «εξαιρετικά κρίσιμη η προεδρία». Όπως εξήγησε, «προβλέπει την σύσταση του γραφείου. διαδικαστικές δικλείδες για να μπορεί να λειτουργεί παράλληλα με την ελληνική αντιπροσωπεία. Έως 100 τοποθετήσεις στην μόνιμη αντιπροσωπεία και έως 69 αποσπάσεις. Δεν μπορεί να είναι μόνο από το ΥΠΕΞ. Θα πρέπει να είναι από όλα τα υπουργεία».

Αιχμές Γεραπετρίτη κατά ΠαΣοΚ

Ασκώντας κριτική στο ΠαΣοΚ, είπε ότι οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις τους «πέφτουν έξω», σε άλλο σημείο είπε επίσης προς το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη πως «τα προηγούμενα χρόνια και επί ΠαΣοΚ είχαμε περισσότερες από 10.000 παραβιάσεις το χρόνο, το γνωρίζετε; Άρα εγώ δεν τα βάζω στο ζύγι, καμία παραβίαση δεν είναι ανεκτή», απαντώντας σχετικά στον Δημήτρη Μάντζο.

Τέλος ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι «η ΕΕ μετεξελίσσεται γρήγορα σε ένα νέο μοντέλο υπερεθνικού οργανισμού. Μάλλον αναγκαίο δεδομένων των προκλήσεων πρέπει όμως αν ενταχθεί σε μια συνολική θεώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ειρήνης και ευημερίας των λαών. Η ελληνική προεδρία να μεριμνήσει ώστε η Ευρωπη να καταστεί ένας ισχυρός πόλος επαναφέροντας στο προσκήνιο τις ευρωπαϊκές αξίες, η αξιοπρέπεια, η ισότητα, η άρση των διακρίσεων και η ευημερία».