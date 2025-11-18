Σε μια εποχή όπου οι κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των ανθρώπων, το δικαίωμα στην υγεία αποκτά έναν βαθιά κοινωνικό και ηθικό χαρακτήρα. Η ισότητα στην πρόσβαση, το λεγόμενο health equity, δεν είναι πια ένα θεωρητικό ιδανικό, είναι μια επιτακτική ανάγκη.

Για εμάς στην Chiesi Hellas, η αρχή της δίκαιης πρόσβασης στην υγεία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Ως πιστοποιημένη B Corp εταιρεία, πιστεύουμε πως η πρόοδος μετριέται όχι μόνο από την καινοτομία στις φαρμακευτικές λύσεις που διαθέτουμε, αλλά και από τη θετική επίδραση που έχουμε στις ζωές των ανθρώπων. Και η ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της αποστολής.

Στην Ελλάδα, παρότι το σύστημα υγείας διαθέτει αξιόλογες υποδομές και ιατρικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, οι ανισότητες παραμένουν, ιδιαίτερα στις χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το Άσθμα. Σε αρκετές περιοχές της χώρας, η έλλειψη πνευμονολόγων ή εξειδικευμένων δομών οδηγεί σε καθυστερημένες διαγνώσεις και σε μειωμένη συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Chiesi Hellas στηρίζει με συνέπεια δύο πρωτοποριακά προγράμματα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), που υπηρετούν τον ίδιο σκοπό: να φέρουν την πρόληψη και τη φροντίδα πιο κοντά στους πολίτες.

Το πρώτο είναι η Κινητή Μονάδα Σπιρομετρήσεων, ένα κινητό εργαστήριο που ταξιδεύει σε πόλεις και απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, προσφέροντας δωρεάν έλεγχο αναπνευστικής λειτουργίας σε όσους δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε ιατρείο ή νοσοκομείο. Με τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και την επιστημονική καθοδήγηση της ΕΠΕ, το πρόγραμμα έχει ήδη βοηθήσει εκατοντάδες πολίτες να γνωρίσουν έγκαιρα την κατάστασή τους και να λάβουν την κατάλληλη φροντίδα. Η ΕΠΕ έχει ήδη αναδείξει δημοσίως τα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος, υπογραμμίζοντας πόσο κρίσιμο είναι να ενισχυθούν τέτοιες δράσεις πρόληψης.

Στόχος για το 2026 είναι η επέκταση του προγράμματος σε ακόμη περισσότερες περιοχές της χώρας, ώστε να πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των ελέγχων και των νέων διαγνώσεων. Παράλληλα, για να επιτευχθεί ουσιαστική αλλαγή στην ευαισθητοποίηση του κοινού, χρειάζεται μια ευρύτερη εθνική εκστρατεία ενημέρωσης και δράσεων για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση των αναπνευστικών παθήσεων, μια συλλογική προσπάθεια που μπορεί να κινητοποιήσει τοπικές κοινότητες, επαγγελματίες υγείας και φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας. Η ουσία είναι να φτάσουμε εκεί όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες, με συνέπεια και συνέχεια.

Το δεύτερο πρόγραμμα αποτελεί μια πρωτοβουλία πνευμονικής αποκατάστασης για ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) στην κοινότητα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα μη φαρμακολογικής παρέμβασης που ξεκίνησε πιλοτικά στους Δήμους Θεσσαλονίκης και Περιστερίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε ασθενείς με ΧΑΠ να συμμετέχουν σε προγράμματα εξειδικευμένης άσκησης στην κοινότητα υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών διαφόρων ειδικοτήτων. Η εξαιρετική εμπειρία όλων όσων συμμετείχαν στο πρόγραμμα και ιδιαίτερα των ασθενών με ΧΑΠ, η αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών δείχνουν την πραγματική κοινωνική συμβολή τέτοιων πρωτοβουλιών και ανοίγουν τον δρόμο για μια πιο ευρεία εφαρμογή και σε άλλους δήμους.

Μέσα από τέτοιες δράσεις γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι η πνευμονική αποκατάσταση πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της δημόσιας φροντίδας υγείας. Το κράτος οφείλει να αναγνωρίσει την αξία αυτών των προγραμμάτων με τα οφέλη που προκύπτουν από αυτά να είναι πολλαπλά και να αναλάβει τις ευθύνες του, δημιουργώντας και χρηματοδοτώντας τη λειτουργία δομημένων κέντρων πνευμονικής αποκατάστασης σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. Αν επιτευχθεί, θα πρόκειται για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση με μακροπρόθεσμο κοινωνικό όφελος.

Τα δύο αυτά προγράμματα αποδεικνύουν στην πράξη τι σημαίνει να επενδύεις στην ισότητα της υγείας. Φέρνουν κοντά την επιστήμη με την κοινωνία, τη γνώση με τη φροντίδα, το κράτος με τους πολίτες. Παράλληλα, αναδεικνύουν ένα μοντέλο συνεργασίας που σέβεται τους ρόλους όλων των εμπλεκομένων: την επιστημονική εποπτεία της ΕΠΕ, των επαγγελματιών υγείας, τη συμβολή της αυτοδιοίκησης, του Κράτους και τη σταθερή στήριξη του ιδιωτικού τομέα.

Στην Chiesi Hellas, παραμένουμε προσηλωμένοι στο όραμά μας να χτίζουμε ένα πιο δίκαιο, ανθρώπινο και βιώσιμο σύστημα υγείας. Αυτό σημαίνει συνέπεια, διαφάνεια και λογοδοσία στις συνεργασίες μας και επιμονή σε πρωτοβουλίες που βελτιώνουν μετρήσιμα την καθημερινότητα των πολιτών. Γιατί η ισότητα στην υγεία δεν είναι ένα πρόγραμμα που τελειώνει, είναι μια συνεχής υπόσχεση προς κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη.