Μία ακόμα συνάντηση, αλλά αυτή τη φορά με πιο επίσημο τόνο, πραγματοποίησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο θρυλικός τενίστας έχει γίνει πλέον μόνιμος κάτοικος Αθήνας και μάλιστα σκοπεύει να προχωρήσει σε επενδύσεις στη χώρα μας.

Μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν ο αδερφός του Τζόρτζε και ο πρόεδρος της ελληνικής φίλαθλης ομοσπονδίας αντισφαίρισης Θοδωρή Γκλαβά. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός η συζήτησή τους επικεντρώθηκε στο πώς «θα ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά, μετά και το εξαιρετικά επιτυχημένο Hellenic championship ATP 250».

Την ίδια ώρα ο Νόβακ Τζόκοβιτς φέρεται να ενδιαφέρεται για την απόκτηση ενός μεγάλου κέντρου τένις το οποίο θα κατασκευαστεί στη χώρα μας. Φυσικά στόχος του Νόλε είναι και η μονιμοποίηση ενός μεγάλου τουρνουά τένις στην Αθήνα.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού