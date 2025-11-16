Στο στόχαστρο της κριτικής και των συνηθισμένων… υπερβολών έχει βρεθεί τις τελευταίες ημέρες ο Σάσα Βεζένκοφ.

Ο σταρ του Ολυμπιακού ήταν ο MVP της αναμέτρησης με τον Προμηθέα και αναφέρθηκε στη «φασαρία» που δημιουργήθηκε γύρω από την ήττα στο Μιλάνο και από το δικό του χαμένο σουτ στο τέλος.

Οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ

«Θέλω να πω πάρα πολλά. Θα δανειστώ μια ατάκα που άκουσα πριν από μία εβδομάδα, ότι υπάρχει πάρα πολλή φασαρία εκτός της ομάδας. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Αδιαμφισβήτητα ήταν μια κακή ήττα, το γνωρίζουνε. Θα αρκετώ στο ότι στην EuroLeague τη μια εβδομάδα μπορεί να είσαι Θεός και την άλλη να μην κάνεις.

Όσο με πιστεύουν οι συμπαίκτες μου, ο οργανισμός του Ολυμπιακού κι εγώ με τη δουλειά που έχω κάνει, θα συνεχίσω να παίρνω αυτά τα σουτ και είμαι σίγουρος ότι την επόμενη φορά θα το βάλω. Ήταν μια κακή ήττα. Δεν κρυβόμαστε από τις ευθύνες που έχουμε. Είναι ακόμα όμως Νοέμβριος. Καταλαβαίνω τις προσδοκίες του κόσμου. Η ομάδα φτιάχτηκε για να κερδίσει την EuroLeague και σίγουρα η εικόνα σε αυτό το παιχνίδι δεν ήταν αυτή που θέλουμε.

Από εκεί και πέρα είμαστε έμπειροι για να απομονώσουμε τον θόρυβο, να δουλέψουμε, να μείνουμε μαζί και να κερδίζουμε παιχνίδια στα οποία θα φτιάχνει η ψυχολογία μας και η βαθμολογική μας κατάταξη. Από εκεί και πέρα, επειδή ζούμε σε μια περίεργη κοινωνία, όποιος θέλει να πει κάτι, να προσέχει το πώς, γιατί οι κατάρες που δεχόμαστε κάθε μέρα είναι πολλές.

Απομονωνόμαστε όμως και μένουμε στη δουλειά μας. Συνεχίζουμε. Η EuroLeague είναι μεγάλη, είναι μαραθώνιος και είναι Νοέμβριος, οπότε όλα καλά. Μαθαίνουμε. Σίγουρα καταλαβαίνω και τον υγιή κόσμο και ότι η εικόνα είναι αυτή που προβλημάτισε. Θα δουλέψουμε πάρα πολύ και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τον Ολυμπιακό και για να φτάσουμε στους στόχους μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο στις 15 Νοεμβρίου

Δεν ήθελα να μιλήσω πολύ, αλλά μου βγήκε και το αφήνω εδώ».