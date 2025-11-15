Ο Χρήστος Μουζακίτης έγραψε ιστορία, καθώς ξεπέρασε τους Γιλντίζ και Γκιουλέρ και έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατακτάει το βραβείο Golden Boy Web για το 2025.

Ο Έλληνας μέσος που πραγματοποιεί ονειρική διετία με τη φανέλα του Ολυμπιακού τα σάρωσε όλα και αποδεικνύει πόσο σπουδαίο και μεγάλο πρότζεκτ είναι τόσο για τους Πειραιώτες, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μουζακίτης πήρε το βραβείο, αφού τερμάτισε στην κορυφή της σχετικής ψηφοφορίας ανάμεσα σε 100 άλλους ποδοσφαιριστές. Μεταξύ αυτών και άλλα δύο μεγάλα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Ένα βραβείο που τα προηγούμενα χρόνια είχαν κατακτήσει άλλοι σπουδαίοι ποδοσφαιριστές όπως ο Τζουντ Μπέλιγκχαμ, ο Καρίμ Αντεγέμι και ο Άνσου Φάτι! Υπενθυμίζεται ότι ο «Μούζα» είναι βασικός μέλος του Ολυμπιακού από πέρσι έχοντας 49 συμμετοχές, 2 γκολ και 6 ασίστ, έχει πάρει ήδη το νταμπλ, ενώ φυσικά είναι πρωταθλητής Ευρώπης με την Κ19 του Ολυμπιακού το 2024, όταν κατέκτησε το Youth League.

ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Χρήστο, η ερυθρόλευκη οικογένεια είναι υπερήφανη»

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της έσπευσε να συγχαρεί τον ερυθρόλευκο μέσο για τη σπουδαία διάκρισή του.

Συγκεκριμένα ανέφερε σε αυτή: «Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι ο μεγάλος νικητής στη διεθνή ψηφοφορία της ιταλικής εφημερίδας Tuttosport για την ανάδειξη του European Golden Boy Web 2025!

Σε ηλικία 18 ετών και 10 μηνών, ο χαφ του Ολυμπιακού κατακτά το βραβείο, καθώς ήταν πρώτος στις προτιμήσεις του κόσμου για τον καλύτερο, πιο ταλαντούχο και πιο αγαπητό ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή ομάδα!

Ένας διαγωνισμός που διήρκησε πέντε μήνες, διάστημα κατά το οποίο περισσότεροι από ένα εκατ. φίλαθλοι ψήφισαν και έφεραν τον ποδοσφαιριστή του Θρύλου στην κορυφή της Ευρώπης, μπροστά από σπουδαία ονόματα του ποδοσφαίρου. Σε κάθε έναν από τους τέσσερις γύρους της ψηφοφορίας, ο διεθνής μέσος ήταν πρώτος και… δεν κοίταξε ποτέ πίσω.

Ένα παιδί από τα «σπλάχνα» του Ολυμπιακού στον ευρωπαϊκό… θρόνο, διαδεχόμενο τον περσινό νικητή Kenan Yildiz της Juventus! Ο Μουζακίτης προσθέτει το όνομά του στη λίστα όπου υπάρχουν ήδη τα oνόματα άλλων σπουδαίων παικτών, των προηγούμενων νικητών: Jude Bellingham (2023), Nicola Zalewski (2022), Karim Adeyemi (2021), Ansu Fati (2020), Matteo Guendouzi (2019) και Justin Kluivert (2018).

Πρωταθλητής Ευρώπης με τους Νέους του Ολυμπιακού το 2023-2024, νταμπλούχος με την πρώτη ομάδα και κορυφαίος νέος ποδοσφαιριστής στη σεζόν – ορόσημο 2024-2025. Και τώρα ευρωπαϊκή κορυφή για το νέο «Golden Boy Web»!

Χρήστο, συγχαρητήρια! Η «ερυθρόλευκη» οικογένεια είναι υπερήφανη».