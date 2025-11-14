Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις 17 Νοεμβρίου στο Παρίσι, σε μια συνάντηση με ιδιαίτερη βαρύτητα για τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Η επίσκεψη του Ζελένσκι θα είναι η ένατη στη Γαλλία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Τι θα συζητήσουν Μακρόν – Ζελένσκι

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Μακρόν αναμένεται να επαναβεβαιώσει την ακλόνητη δέσμευση της Γαλλίας απέναντι στην ασφάλεια και την άμυνα της Ουκρανίας.

Οι δύο ηγέτες θα εξετάσουν επίσης τρόπους ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, της οικονομίας και της αμυντικής βιομηχανίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μία ημέρα νωρίτερα, στις 16 Νοεμβρίου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφθεί την Αθήνα, όπου θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.