Τελειώνει ο χρόνος για όσους πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων (Πόθεν Εσχες), έτους 2025 (χρήση 2024), που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5026/2023, κατόπιν τροπολογίας που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή. Η καταληκτική ημερομηνία είναι το Σάββατο 15 Νοεμβρίου.

Σημειώνεται επίσης ότι η φετινή υποβολή γίνεται για δεύτερη φορά μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-pothen οποία συνδέεται με μεγάλο αριθμό φορέων και οργανισμών, κάτι που απαιτεί περισσότερο χρόνο εξοικείωσης και προσαρμογής από τους χρήστες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο προεδρεύων Θανάσης Μπούρας, με την ιδιότητά του και ως προέδρου της Επιτροπής Πόθεν Έσχες, ενημέρωσε την Ολομέλεια, ότι με την τροπολογία που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο προσδιορίζεται η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων για το έτος 2025, μέχρι την 15η Νοεμβρίου.

Τι αλλάζει φέτος στο Πόθεν Εσχες;

Η φετινή διαδικασία φέρνει σημαντικές αλλαγές, κυρίως την αυτόματη άντληση τραπεζικών και επενδυτικών δεδομένων των υπόχρεων. Ειδικότερα, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet, οι δηλούντες μπορούν να αντλούν αυτόματα στοιχεία για καταθέσεις, δάνεια και επενδύσεις από συνεργαζόμενες τράπεζες.

Παρά την αυτοματοποίηση, η ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων παραμένει στον δηλούντα. Ακόμη και μικρές παραλείψεις μπορεί να οδηγήσουν σε ελέγχους με αναδρομική ισχύ. Επιπλέον, η νέα διαδικασία απαιτεί ξεχωριστή δήλωση για τον/την σύζυγο ή σύντροφο με σύμφωνο συμβίωσης, ακόμη κι αν δεν είναι άμεσα υπόχρεος, με την μη υποβολή να συνεπάγεται πρόστιμα.

«Είναι η τελευταία προθεσμία»

«Είναι η τελευταία προθεσμία. Υπήρξε διετής προετοιμασία προκειμένου να γίνει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου. Πλέον, το μόνο που απαιτείται είναι ο κάθε υπόχρεος να μπει στο σύστημα και να ελέγξει αν τα στοιχεία είναι δικά του. Δεν χρειάζεται πια να τρέχει στις τράπεζες να συλλέξει στοιχεία», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Μπούρας.

«Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Φτάνει ο κόσμος μέχρι την τελευταία στιγμή. Να γνωρίζουν όμως ότι αυτή είναι η τελευταία προθεσμία», είπε ο κ. Μπούρας.

«Η παράταση αποσκοπεί στη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας της πλατφόρμας e-pothen, στην αποφυγή υπερφόρτωσης του πληροφοριακού συστήματος λόγω ταυτόχρονων υποβολών και στην παροχή επαρκούς χρόνου για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων από όλους τους υπόχρεους», αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση.

Τα βήματα για την υποβολή της δήλωσης Πόθεν Εσχες